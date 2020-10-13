İnşaattan 60 bin liralık iş aleti çalan 2 kişi yakalandı



Ramiz Kaan OKTAR/ SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde inşaattan 60 bin lira değerinde elektrikli iş aletleri çalan 2 kişi, jandarmanın operasyonu ile Bilecik´in Osmaneli ilçesinde yakalandı.

Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi´nde bulunan inşaattan yaklaşık 60 bin lira değerinde elektrikli iş aletleri çalındı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin aletleri çaldıktan sonra önce ormana sakladığını, daha sonra ise kiraladıkları araca yükleyerek Bilecik´e kaçtığını tespit etti. Bilecik´in Osmaneli ilçesinde düzenlenen operasyonla, I.G. ve E.G. yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan aletlerin bir kısmı da ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Sakarya´ya getirilen 2 şüpheli, ifadelerinde çaldıkları aletleri Bursa ve Bilecik´te sattıklarını söyledi. Bunun üzerine satılan ürünler bulunarak, sahibine teslim edildi. I.G. ve E.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR

2020-10-13 11:58:16



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