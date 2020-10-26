Karasu’da asayiş, trafik ve korona virüs uygulamaları 10 iş yeri ve 5 kişiye korona virüs tedbirine aykırı hareketten işlem yapıldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde son bir hafta boyunca asayiş, trafik ve korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalar kapsamında, aranması olan toplam 6 şahıs yakalanırken, 10 iş yeri ve 5 kişiye ise korona virüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten işlem yapıldı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1825 Ekim tarihleri arasında asayiş, trafik ve korona virüs tedbirleri kapsamında bir takım uygulamalar gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar kapsamında; cezaevi firarisi olan 28 yıl 1 hapis cezası olan bir şahıs ve çeşitli suçlardan aranması olan toplam 6 şahıs yakalandı. 5 adet ruhsatsız silah ve 6 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği uygulamalarda, 103 araca toplam 29 bin 827 TL idari para cezası uygulandı. 1 araçta ‘Çakar’ ismi verilen uyarı lambası ele geçirilirken, 4 araç ise trafikten men edildi.

Öte yandan, 10 iş yeri ve 5 kişiye ise korona virüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten işlem yapıldı.

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