Sakarya'da, minibüste 23 kaçak göçmen yakalandı

Ramiz Kaan OKTAR/ARİFİYE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´da, TEM yolunda takibe alınarak, durdurulan minibüste, Afganistan ve Pakistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara´dan Kocaeli´ye giden minibüsü takibe aldı. TEM yolundaki minibüsün sürücüsü, Adapazarı gişelerine yönlendirilerek, durduruldu. Araçta, Türkiye´ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen, Afganistan ve Pakistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, Göç İdaresi ile iletişime geçildiği ve kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye Ramiz Kaan OKTAR
2020-12-27 15:27:33
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