FETÖ hükümlüsü firari eski komiser, Sakarya'da yakalandı

Güven HASBAŞ/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Arifiye ilçesinde, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve komiserlikten ihraç edilen M.B., annesinin evinin önünde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski komiser M.B.'nin Sakarya'da olduğunu belirleyerek, çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu M.B., Arifiye ilçesinde, annesinin evinin önünde yakalandı. M.B.'nin, Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görevliyken, 'FETÖ/PDY üyeliği' nedeniyle meslekten ihraç edildiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye Güven HASBAŞ
2020-12-31 16:22:27
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