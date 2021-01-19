Polis ve Bekçilerden alkışlanacak hareket Don ve buz olayına karşı araçların sileceklerini kaldırdılar

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Sakarya’nın Taraklı ilçesinde polis ile bekçiler, buz ve don olayına karşı vatandaşların araç sileceklerini tek tek kaldırdı.

Sakarya’da etkisini gösteren yoğun kar yapışı sonrasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentte gece sıcaklık değerlerinin eksi derecelere düşmesi sebebiyle buz ve don uyarısında bulunmuştu. Bu doğrultuda sakin şehir Taraklı’da polis ve bekçiler, araç sileceklerini soğuktan donup cama yapışmasını önlemek için kaldırdı.

Ekiplerin bu davranışı ise büyük takdir kazandı.

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