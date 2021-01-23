Takla atarak hurdaya dönen araçtan hafif yaralı kurtuldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla atarak durabildi. Kazada, hurdaya dönen araçtan sürücü hafif yaralı şekilde kurtuldu.



Kaza, Serdivan ilçesi Kenan Sofuoğlu Caddesi ile 2. Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kenan Sofuoğlu Caddesi istikametinden 2. Cadde istikametine gitmekte olan Burak E. (33) idaresindeki 54 CUT 471 plakalı Citroen marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen araç yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, sürücü ise takla atarak hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Toyotosa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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