Sahte dolarla esnafı dolandıran Suriye uyruklu kişi yakalandı



İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde, 2 market ve bir akaryakıt istasyonunda sahte dolarları bozdurarak esnafı dolandıran Suriye uyruklu Adnan Z. (27) yakalandı. Sapanca´da 2 market ve bir akaryakıt istasyonunda sahte 50 ve 100 dolar olmak üzere bin 700 dolar bozduran kişi, esnafı dolandırdı. Dolarların sahte olduğunu anlayan esnafın şikayeti üzerine polis araştırma başlattı. Polis, Suriye uyruklu Adnan Z.´yi yakalarken, üzerinde sahte 50 ve 100 dolar olmak üzere 2 bin dolar ele geçirdi. Uyuşturucu madde kullanmak, parada sahtecilik gibi suçlardan 5 adet suç kaydı bulunan Adnan Z. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2021-01-24 15:47:40



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