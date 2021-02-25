48 derslikli yeni eğitim külliyesi yükseliyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, inşa çalışmaları devam eden 48 derslikli İmam Hatip Lisesi’nde incelemelerde bulundu.

Adapazarı Anadolu İmamHatip Lisesi ve askeri lojmanların bulunduğu alanda yükselen projede gelinen son noktaya ilişkin bilgiler alan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çalışanlara kolaylıklar diledi. Yüce, İmamHatip Lisesinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Çark Caddesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Şehrin yeni eğitim külliyesinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “İş insanlarımızın destekleriyle hayata geçireceğimiz 48 derslikli İmam Hatip Lisesi’nde incelemelerde bulunduk. Gerek mevsim koşulları gerekse pandemi süreci olmasına rağmen hamdolsun hızlı bir yapım süreci gerçekleştiriyoruz. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız marifetiyle yürütülen projemizin idari kısım da 2. kat tabliyelerini tamamladık. Okul kısmında ise 3. kat kolon çalışmaları devam ediyor. İnşallah okulumuzu şehrimiz eğitim geleceğine en kısa süre içerisinde kazandıracağız” dedi.

Adapazarı Anadolu İmamHatip Lisesinin şehrin eğitim geçmişinde çok özel bir yere sahip olduğunun altını çizen Başkan Ekrem Yüce, “Nice isimler bu okuldan yetişmiş, milletimize ve ülkemize hizmetleri olmuş, olmaya da devam ediyor. Rabbim bizlere böyle bir fırsat sundu ve özlemini duyduğumuz eski Anadolu İmamHatip Lisemizi Sakarya’mıza kazandırmak için harekete geçtik. İnşallah nice gençler okulumuzda yetişecek, şehrimize, milletimize ve ülkemize faydalı bireyler olacak. Projemizin hayırlı olmasını diliyor, destekleriyle güç katan iş insanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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