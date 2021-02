Başkan Yüce: “Muhtarlarımıza iş birliğimiz her geçen gün güçleniyor”

New York borsası düşüşle kapandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Çegen, Ferizli Muhtarlar Derneği Başkanı Haluk Onay ve beraberinde gelen muhtarları makamında ağırladı.

Muhtarların talep ve isteklerini tek tek not alan Başkan Yüce, çözüme ilişkin adımların atılması için gerekenin yapılacağını ifade etti. Görüşmelerin sonunda ise Ferizli Muhtarlar Derneği Başkanı Onay ve Söğütlü Muhtarlar Derneği Başkanı Çegen çalışmalardan ötürü mahalle sakinleri ve diğer muhtarlar adına teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Sakarya’nın geleceğini şekillendirecek çalışmaların birliktelik içerisinde gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Yüce, “Şehrimizi yarınlara güçlü bir şekilde taşımak için yerel yönetimlerin en önemli unsuru olan muhtarlarımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri muhtarlarımızdan dinliyor ve en hızlı şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Bulunduğumuz makamlar milletimizin makamlarıdır. Biz vatandaşımıza, milletimize ve devletimize hizmet için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstikametimiz aynı. Tek derdimiz var; şehrimizin ve milletimizin menfaati için çalışmak. Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde muhtarlarımıza da büyük sorumluluklar düşüyor. Unutmayalım ki kalkınma yerelde başlar. Sizler yereldeki en kıymetli temsilcilerimizsiniz” dedi.

Ferizli ve Söğütlü’de başta yol bakım ve onarım çalışmaları olmak üzere pek çok hizmet gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Yüce, “Şehrimizin gelişim seferberliğini birlikte yürütüyoruz. Göreve geldiğim ilk günden beri iki ilçemizde de yol ihtiyacı olan noktalara yol altyapı ihtiyacı olan bölgelere altyapı hizmetini götürdük. Toplam 93 bin 891 ton asfalt atağı ile iki ilçemizin yollarını yeniledik. Aynı zamanda kesintisiz içmesuyu her mahallemize her sokağımıza ulaşacak dedik. Bu doğrultuda ilçelerimizi sağlam altyapıyla buluşturduk. Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda artık mahallelerimiz modern bir görünüme sahip. Aynı zamanda hayata geçirdiğimiz yatırımlarla çiftçimize de destek sağlıyoruz. Üretken ve çalışkan çiftçilerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Tarım alanında çalışmalarını başlattığımız projelerle Sakarya’nın tarımını üreticilerimizle birlikte güçlendiriyoruz” diye konuştu.

