Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı: 1 yaralı Akaryakıt pompalarının patlamaması facianın önüne geçti

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D650 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı. Meydana gelen kazada tır sürücüsü hafifi şekilde yaralanırken akaryakıt pompasının patlamaması facianın önüne geçti.

Kaza, Pamukova ilçesi D650 karayolu Turgutlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan Uğur A. idaresindeki 42 DTB 91 tır, sürücünün kontrolünü kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. İstasyon içerisinde bulunan akaryakıt pompasının patlamaması facianın önüne geçerken tır sürücü hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri ise yayılan akaryakıtların tehlike oluşturmaması için soğutma çalışması yaptı. Akaryakıt istasyonunda güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri ise konuyla ilgili inceleme başlattı.

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