‘ SUBÜ Konuşmalarının’ ilk konuğu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Aksu

SUBÜ tarafından 3 Mart Çarşamba gününden itibaren öğrencilerin entelektüel donanımlarını arttırmak amacıyla herkese açık olarak gerçekleştirilecek ‘SUBÜ Konuşmaları’ programı başlatılıyor. Kayıt olan öğrencilere bir sosyal seçimlik ders seçeneği sağlayacak programın ilk konuğu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu olacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak; bilgi ve becerilerinin yanı sıra entelektüel donanımlarını da arttırmak amacıyla ‘SUBÜ Konuşmaları’ programı başlatılıyor. Herkese açık olacak ve Bahar Yarıyılı boyunca her Çarşamba saat 14.00’da gerçekleştirilecek program kapsamındaki etkinlikler, SUBÜ’nün YouTube kanalından canlı yayınlanacak. 3 Mart Çarşamba günü 14.00’da başlayacak programın ilk etkinliğine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, ‘Yeni Normalde Gençlik Hizmetleri ve Üniversite Gençliği’ başlıklı söyleşi ile misafir olacak. Aksu’nun katılacağı programın moderatörlüğünü ise Egzersiz ve Spor Bilimleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESBAM) Müdürü Doç. Dr. Murat Çilli üstlenecek.

Herkese açık olarak gerçekleştirilecek ‘SUBÜ Konuşmaları’ etkinlikleri öğrenciler için de ayrı bir avantajı beraberinde getirecek. Etkinliğe kayıt olan tüm öğrencilere bir sosyal seçimlik ders seçeneği sunulacak. Öğrencilerin programa kayıtları ilk online etkinlik sırasında alınacak. Oluşturulan kayıt listesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilerek ‘SUBÜ Konuşmaları’ programına katılacak öğrencilerin mazeretli ders kayıtları yapılacak. Program kapsamında ‘Akademik Çalışmalar 1’ ve ‘Akademik Çalışmalar 2’ şeklinde iki dönem işlenecek derslerin içerikleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAKUM) tarafından oluşturulacak.

Programa katılımını kredilendirmek isteyen öğrencilerin derse kayıt olarak her dersin sonunda oluşturulan sınav anketine kendilerine gönderilen link vasıtasıyla katılmaları gerekecek. Sınavlara yalnızca subu.edu.tr uzantılı mail adresleri üzerinden giriş yapılması sağlanacak. Her etkinliğin sonunda yapılan sınav anketi o haftaki kısa sınav notunu oluşturacak. Kısa sınav notlarının ortalaması alınarak vize notu ortaya çıkarılacak. Dönem sonunda daha detaylı bir anketle final notu yerine geçecek sınav yapılacak. Etkinliklere bir dönem boyunca katılan ve başarılı olan öğrencilere 2 AKTS’lik, iki dönem boyunca katılan ve başarılı olan öğrencilere ise 5 AKTS’lik “Akademik Çalışmalar” üniversite seçimlik dersi kredisi sağlanacak.

