Çocuk Dostu Eğitici Sokağı, 10 binden fazla çocuğa ev sahipliği yapacak

Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ) düzenlenen Uluslarası Çocuk Dostu Dış Mekan Uygulamaları konulu kongreye katılan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Hendek’te bilimsel destekle hazırlanan Çocuk Dostu Eğitici Sokak’ta 10 binden fazla 012 yaş arası çocuğumuza ev sahipliği yapacağız” dedi.

SAÜ koordinatörlüğünde, Erasmus+ Programı kapsamında yürütülmekte olan ‘International Congress of Early Childhood Outdoor Practices (ICECOP)’ (Çocuk Dostu Dış Mekan Uygulamaları) konulu uluslararası kongre SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde başladı. İki gün sürecek olan ve Eğitim Fakültesinde görevli Prof. Dr. Ayşe Güler Küçükturan’ın moderatörlüğünü yaptığı kongrenin açılışına Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun yanı sıra akademisyenler, proje ortakları olan Hollanda’dan Stichting Drio, Portekiz’den Evora Üniversitesi, Litvanya’dan Vytauto Didiojo universitetas misafirler katıldı. Çocuk dostu sokak projelerinde kültürlerarası aktarım ve yaygınlaştırmayı sağlamak, deneyimleri paylaşmak için zengin bir platform oluşturmak adına düzenlenen kongrede, okul öncesi eğitim konusunda yer alan yükseköğretim düzeyindeki uygulamalar paylaşıldı.



10 binden fazla 012 yaş arası çocuğumuza ev sahipliği yapmayı planlıyoruz

Kongrede konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Avrupa standartlarında okul öncesi çocuk dostu bir eğitim sokağı tasarlanması planlanıyor. Bunun tasarımı, önemi ve dijital bağımlığı önlemedeki rolü akademisyenlerimizin bu anlamlı çalışmalarıyla özel bir konuma erişecektir. Okul öncesi eğitimin kalitesini ve çocukların sosyal gelişimini arttırmaya yönelik projesi başlatılan Çocuk Dostu Eğitici Sokak’ta 10 binden fazla 012 yaş arası çocuğumuza ev sahipliği yapmayı planlıyoruz. Dereboğazı Mahallesi 1026 sokakta yapılacak olan bu projede emek veren koordinatörlük görevini yürüten Sakarya Üniversitemize ve değerli akademisyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen katılımcılara ülkemize hoş geldiniz diyorum. Hassasiyet ve emekleri nedeniyle kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bilimsel destekle hazırlanan bir projenin de Hendek’te hayata geçecek olması beni ayrıca gururlandırıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.