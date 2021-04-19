SAÜ SESAM’da pandemi döneminde deprem konuşuldu

Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (SESAM), sosyal medya kanalında deprem sonrası olası ekonomik ve sosyal sonuçların pandemi ile birlikte daha da ağır olabileceği üzerinde duruldu.

SAÜ SESAM sosyal medya kanalında olası depremin ekonomik ve sosyal etkilerinin tartışıldığı yeni programda moderatör SESAM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Yavuz, konuşmacı ise SESAM Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özdemir oldu. İstatiksel olarak her 30 yılda bir tekrarlanan depremin, pandemi sürecinde gerçekleşme ihtimalinden yola çıkan konuşmacılar, deprem sonrası olası ekonomik ve sosyal sonuçların pandemi ile birlikte daha da ağır olabileceği üzerinde durdular. Programın tedirgin etmek için değil, farkındalığı biraz daha artırmak için yapıldığını belirten Çağlar Özdemir, 1999 yılından 2003 yılına kadar alınan tedbir hazırlıkların sürekli güncellendiğini fakat zamanla bu güncellemenin olmadığını belirtti.



Sakarya için özel tedbirler alınmalı

Sakarya’nın sanayi olarak etkin bir bölgede yer aldığına dikkat çeken Özdemir, “Sanayi olarak etkin bir bölgedeyiz. Deprem, hayatın doğal akışı ve doğanın bize getirisi, buna hazırlıklı olmak zorundayız. Son yirmi yıl içerisinde bütün Türkiye’de özellikle inşaat sektöründe konutlardaki ciddi artış, riski daha fazla artırdı. Eskisine nazaran belki daha kaliteli inşaatlarımız var ama deprem çok şiddetli bir olay. Sakarya’nın nüfusu 99 depreminde olduğundan çok daha fazla. Sanayi bölgesi açısından ülkenin lokomotif bir alanı. Dolayısıyla hem şehrin kendi iç dinamiklerinde hem de ülkenin genel yapılanması açısından bu bölgeye deprem konusunda ayrı bir ehemmiyet, tedbir ve özen gösterilmesi kanaatindeyim. Kısa süreli doğalgaz ve elektrik gibi enerjilerin kesilmesinin bile işletmeler açısından maliyeti yüksek olabilir” dedi.



Bir pandemideprem eşzamanlılığı tatbikatı yapılmalı

Deprem tatbikatlarının sürekli yapıldığını söyleyen Özdemir, “Biz böyle eşzamanlı bir depremi İzmir depreminde yaşadık. Marmara depremi büyüklüğünde bir depremin olabileceğini de hesaba katarak deprem tatbikatları sürekli yapılıyor. Ancak pandemi sürecinde gerçekleşebilir olduğu da göz önünde bulundurularak bir pandemideprem eşzamanlılığı tatbikatı yapılmalı” diye konuştu.

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