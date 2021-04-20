Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 günlük evliliğin nafakaya mahkum ettiği genç, 379 kilometre yürüyerek Sakarya’ya ulaştı Farklı şehirlerde aynı kaderi yaşayan nafaka mağdurları Sakarya’da buluştu Sakarya’da buluşan nafaka mağdurları, böyle seslendi 1 gün evli kaldıktan sonra eşine nafaka ödemeye mahkum edilen Mustafa Duman: “Ben 4 senedir boşanamadığım, 1 günlük resmi nikahlı eşime aylık 700 lira nafaka ödüyorum” İstanbul’dan, Ankara’ya yürüyen nafaka mağduru Erkan Can: “Ekmek kazandığım; çoluğumun, çocuğumun rızkı ve nafakayı kazandığım araçlarıma haciz geliyor, her gün borçlanıyorum”

İHA

1 günlük evliliğin nafakaya mahkum ettiği genç, 379 kilometre yürüyerek Sakarya’ya ulaştı Farklı şehirlerde aynı kaderi yaşayan nafaka mağdurları Sakarya’da buluştu Sakarya’da buluşan nafaka mağdurları, böyle seslendi 1 gün evli kaldıktan sonra eşine nafaka ödemeye mahkum edilen Mustafa Duman: “Ben 4 senedir boşanamadığım, 1 günlük resmi nikahlı eşime aylık 700 lira nafaka ödüyorum” İstanbul’dan, Ankara’ya yürüyen nafaka mağduru Erkan Can: “Ekmek kazandığım; çoluğumun, çocuğumun rızkı ve nafakayı kazandığım araçlarıma haciz geliyor, her gün borçlanıyorum”

Kastamonu’da 1 gün evli kaldıktan sonra eşine nafaka ödemeye mahkum edilen Mustafa Duman (32) yaşadığı haksızlığa dikkat çekmek için Kastamonu’dan İstanbul’a yürümek için yola çıktı. Yaklaşık 379 kilometrelik mesafe kat eden Duman ile farklı bir nafaka mağduru Erkan Can, Sakarya’da buluşarak mağdurlara seslendi.
Yaklaşık dört yıl önce evlendiği ve 1 gün evli kalıp evini terk eden eşiyle boşanamadığı halde 4 yıldır her ay 700 lira nafaka ödemeye mahkum edilen Mustafa Duman, yaşadığı haksızlığa dikkat çekmek için Kastamonu’dan, İstanbul’a yürümeye başladı. Yaklaşık 379 kilometre yol yürüyen Duman, Sakarya’ya ulaştı.
Farklı şehirlerde aynı kaderi yaşayan nafaka mağdurları Sakarya’da buluştu
İstanbul’da yaşayan ve nafaka mağduru olan Erkan Can’da, 2014 yılında evlendiği eşinden 2016 yılında boşandı. Eski eşine her ay 2 bin TL nafaka ödemek zorunda kalan Can, artık bu parayı ödemek istemediğinden dolayı Ankara'ya kadar yürümek için yola çıktı. Farklı şehirlerden mağduriyetlerine dikkat çekmek için yollara düşen iki kişi ise Sakarya’da buluştu. Adapazarı ilçesi Orhan Gazi Camii önünde buluşan Duman ve Can, mağdurlara seslendi.

Toplumsal yaraya çözüm üretilmeli
Yürüyüş yapan vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Türkiye Aile Meclisi Sakarya İl Başkanı İmdat Geyve, “Nafaka bedelini, amacına aykırı kullananlara karşı hakkında cezai yaptırım uygulanarak çocukların istismarı engellenmelidir. Süresiz nafakanın denetimsiz bırakılması, telafisi olmayan imkansız mağduriyetler doğurmaktadır. Haksızlıkların ortadan kaldırılması, boşanan eşler arasında hukuki ihtilafların bitirilerek sağlıklı evliliklerin önünü açmak sureti ile olmalıdır. Bu toplumsal yaraya çözümler üretilmelidir. Nafaka sistemi, mal rejimi ve velayet İslam’a aykırı olmamalıdır. Önce adalet, önce aile diyerek yürüyüş yapan kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Hayatının bütün oyunlarını benim üzerimde sergiliyor
İstanbul’dan, Ankara’ya yürüyen nafaka mağduru Erkan Can, “İstanbul’dan, Ankara’ya adalet için yürümeye başladım. Eski eşim bana öyle bir rol yapıyor ki; kendisi Eskişehir konservatuvar/tiyatro mezunu, ailesi tiyatro yapmasına müsaade etmemiş, hayatının bütün oyunlarını benim üzerimde sergilemiş bir kadın var. Bu kadın evlilik müessesesinde çocuğu bir proje haline getirmiş, her şey bir proje, bütün hayatını çalışmadan idame ettirmek adına proje oluşturmuş. 4 tane ticari aracım var hepsinin üzerine haciz koydurdular, evime hacizler geldi. Ekmek kazandığım; çoluğumun, çocuğumun rızkı ve nafakayı kazandığım araçlarıma haciz geliyor, her gün borçlanıyorum. Yetmiyor avukatlık masrafları var. Çocuğumun kanından, 5 yaşındaki oğlumun gözyaşından besleniyorlar. Çocuklar bizim silahlarımız, oyuncaklarımız değildir. Bütün mağduriyetlerimin giderilmesini istiyorum” diye konuştu.

Yol boyunca gelen destek beni duygulandırıyor
1 gün evli kaldıktan sonra 4 senedir boşanamadığı eşine nafaka ödemeye mahkum edilen ve Kastamonu’dan yola çıkan Mustafa Duman, “Yaklaşık 580 kilometrelik bir yola çıktım. Kapıma sürekli icralar ve haciz geliyor. Ben 4 senedir boşanamadığım, 1 günlük resmi nikahlı eşime aylık 700 lira nafaka ödüyorum. Boşanamadığım halde bu 700 lirayı hala daha yazıyorlar. Bugün de Sakarya’ya geldim. Buradan Kocaeli’ne ve Allah nasip ederse Cuma günü de İstanbul’a ulaşarak Ayasofya’da şükür namazımı kıldıktan sonra sesimi duyurmaya çalışacağım. Durumlarımı izah edip anlatacağım, gerçekten hukuki linç girişiminin altındayım. Biran önce bu işin çözülmesini istiyorum, benim gibi birçok mağdur insan var, ben bunları görüyorum. Destekler devam ediyor, yol boyunca çoğu kişinin sempatisi duygulandırıyor beni. Gelen mesajlar karşısında hüzünleniyor, ağlıyorum. Bu işin çözülmesini istiyorum, sesimin duyulması adına böyle bir yürüyüşe kalkıştım. Ben buradan tüm mağdurlara sesleniyorum, inşallah sesimi duyuyorlar” şeklinde konuştu.

Mağduriyetler had safhaya ulaştı
Kocaeli Boşanmanın Fer'i Sonuçları ve Çocuk Hakları Derneği (BOFİSDER) Kurucusu ve Genel Başkanı Nihat Yörük ise, “Bugün bu iki arkadaşımız yürüyorsa, tabii ki adalet arayarak yürüyorlar. En önemli birleştiği noktalar, herhangi bir tarafın iftirası. İftiraya sebebiyet veren yasal düzenlemelerin biran önce ortadan kalkması gerekiyor. Mağduriyetler artık had safhaya ulaştı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu Araçta çıkan yangın itfaiye erlerince söndürüldü
YEREL HABERLER Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim ...
Kazada yaralanan motosikletlinin annesi, 'Ambulansa beni de alın' diye ağladı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan motosikletlinin annesi, 'Ambulansa ...
Oğlu kazada yaralanan gözü yaşlı anneden: “Ne olursunuz beni de alın ambulansa” feryadı Oğlunun kazada yaralandığı duyarak olay yerine koştu, ambulansa binemeyince gözyaşlarına hakim olamadı Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Oğlu kazada yaralanan gözü yaşlı anneden: “Ne ...
SAÜ SESAM’da pandemi döneminde deprem konuşuldu
YEREL HABERLER SAÜ SESAM’da pandemi döneminde deprem konuşuldu
Prof. Dr. Ökten, Yunus Emre’de dostluğu anlatacak
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ökten, Yunus Emre’de dostluğu anlatacak
Başkan Yüce: “Ahilik geleneğini gelecek nesillere aktaracağız”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Ahilik geleneğini gelecek nesillere ...
Serdivan Belediyesi, ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi, ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı
Çamur yağışlarına dikkat çeken yorum SAÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında görev yapan Prof. Dr. Hasan Ekerbiçer: “Çöl tozunun haber olduğu bir dünyada, sigaranın daha az haber olmasını garipsiyorum” "Çok panik yapacak bir durum yok, kirli havalarda yapılması gerekenler bugünler içinde geçerli"
YEREL HABERLER Çamur yağışlarına dikkat çeken yorum SAÜ Tıp ...
Vaka sayıları gibi kısıtlamaları ihlal edenlerde arttı Sakarya’da geçen hafta 452 kişi kısıtlamayı ihlal ederken bu hafta 683 kişi ihlal etti Kısıtlamayı ihlal eden 683 kişiye ise 592 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Vaka sayıları gibi kısıtlamaları ihlal edenlerde ...
Yardım dağıtımı izdihama dönüştü, salgın unutuldu
YEREL HABERLER Yardım dağıtımı izdihama dönüştü, salgın unutuldu
Çiçek açan ağaçlar görsel şölen sunuyor
YEREL HABERLER Çiçek açan ağaçlar görsel şölen sunuyor
Başkan Yüce: “Tıbbi ve aromatik bitkilerin organik üretim merkezi Melen oldu”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Tıbbi ve aromatik bitkilerin organik ...
Atölyeden hırsızlık yapan 4 kişiyi bekçiler yakaladı
YEREL HABERLER Atölyeden hırsızlık yapan 4 kişiyi bekçiler yakaladı
Kısıtlamada 6 çocuğuyla kamyonetle gezen ehliyetsiz sürücüye ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamada 6 çocuğuyla kamyonetle gezen ehliyetsiz ...
Motosikleti ile izinsiz sokağa çıktı, 5 ayrı ceza yedi Plakası olmayan motosikleti ile ehliyetsiz ve izinsiz dışarı çıktı cezalardan kaçamadı Motosikleti bağlanarak yediemin otoparkına çekildi
YEREL HABERLER Motosikleti ile izinsiz sokağa çıktı, 5 ayrı ceza ...
Altı çocuğu ile izinsiz ve ehliyetsiz dışarı çıkınca olanlar oldu Sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklarını kamyonetin kasasına bindirerek aracıyla dışarı çıkan adam, ehliyetsiz ve izinsiz dışarı çıkmaktan ceza yedi Sürücü polisleri ikna çabaları yetersiz kalınca ‘Günah, ceza yazmayın' dedi
YEREL HABERLER Altı çocuğu ile izinsiz ve ehliyetsiz dışarı çıkınca ...
Makinist treni durdurdu, kurye iftarlık siparişini yetiştirdi
YEREL HABERLER Makinist treni durdurdu, kurye iftarlık siparişini ...