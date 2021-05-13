Kız arkadaşının yakınları tarafından darp edilerek nehre atıldı Sakarya Nehri'ne düşen gencin, kız arkadaşının yakınları tarafından darp edilip suya atıldığı iddia edildi Genci ölümün kıyısından vatandaş ve ekipler kurtardı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde nehirde boğulma tehlikesi geçiren gencin, kız arkadaşının yakınları tarafından darp edilerek nehre atıldığı iddia edildi. Genci, boğulmaktan ekipler kurtardı.

Olay, Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi kenarından geçen Sakarya Nehri’nde meydana geldi. İddiaya göre, Samet Ç. (29), nehir kenarında araç içerisinde kız arkadaşıyla konuştuğu esnada kızın yakınları geldi. Araçtan zorla indirilen genç, kızın yakınları tarafından darp edilen genç sonrasında nehre atıldı. Nehirde boğulma tehlikesi geçiren gence aldırış etmeyen şahıslar, gencin üzerine taş atmaya başladı. Yardım çığlıkları sonrasında şahıslar bölgeden kaçarken durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrasında Samet Ç.’yi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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