Büyükşehir Haziran meclisi toplanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Haziran meclisi toplanıyor

İHA

Büyükşehir Haziran meclisi toplanıyor

Sakarya Büyükşehir Meclisi 14 Haziran Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda 35 gündem maddesi karara bağlanacak. Spor Adası projesine yönelik paydaşlarla iş birliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanı Ekrem Yüce meclis üyelerinden yetki alacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haziran Olağan Meclis Toplantısı 14 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek oturumda 35 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00’da başlayacak.
Meclis Toplantısı’nda Büyükşehir Belediyesi’nin 20202024 Stratejik Planında yer alan Spor Adası projesine yönelik Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve bağlı spor kulüpleri ile iş birliği protokolü imzalanması için Başkan Ekrem Yüce meclis üyelerinden yetki alacak. Ayrıca Türkiye’nin ilk jeotermal ısıtmalı projesi Seracılık Mükemmeliyet Merkezinin paydaşlarıyla da protokol yapılmasına ilişkin karar meclis üyelerinin oylarına sunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tilki mahalledeki boş evi mesken tuttu Boş kalan ev tilkiye yaradı Evin sahibi Mustafa Turan: “Onlar da canlı varlık o yüzden bir şey yapmadık, burada hayatını sürdürüyor”
YEREL HABERLER Tilki mahalledeki boş evi mesken tuttu Boş kalan ev ...
Araç durmadan inmek isteyen kadın yolcu düşerek hastanelik oldu
YEREL HABERLER Araç durmadan inmek isteyen kadın yolcu düşerek ...
Çocukların dikkati yavru kedinin hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Çocukların dikkati yavru kedinin hayatını kurtardı
Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
YEREL HABERLER Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
Çiftçinin kazanacağı dev tarım pazarı için ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Çiftçinin kazanacağı dev tarım pazarı için ilk kazma ...
Karasu’ya bin 500 metre uzunluğunda yeni içmesuyu hattı
YEREL HABERLER Karasu’ya bin 500 metre uzunluğunda yeni içmesuyu ...
Rektör Sarıbıyık: “İlim Yayma Ödülleri motivasyon kaynağı oluyor”
YEREL HABERLER Rektör Sarıbıyık: “İlim Yayma Ödülleri motivasyon ...
Alkollü sürücü hatalı sollama yaptı, iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü hatalı sollama yaptı, iki otomobil ...
5 yaşındaki çocuk denize düşerek boğulma tehlikesi geçirdi Cankurtaranlar tarafından sudan çıkartılan çocuk hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER 5 yaşındaki çocuk denize düşerek boğulma tehlikesi ...
Gölde bulduğu yavru yunus bağlığını 200 metre koşarak denize bıraktı Yavru yunusu deniz ile buluşturdu
YEREL HABERLER Gölde bulduğu yavru yunus bağlığını 200 metre koşarak ...
Bekçilere afetlere karşı bilinçlendi
YEREL HABERLER Bekçilere afetlere karşı bilinçlendi
Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Araçta ...
Tarımsal Amaçlı Lisanlı Depolama alanındaki çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Tarımsal Amaçlı Lisanlı Depolama alanındaki ...
Yöresel ürünler için Serdivan’a bir merkez daha
YEREL HABERLER Yöresel ürünler için Serdivan’a bir merkez daha
Başkan Yüce: “Tarımda ürün çeşitliliğini artıracak hamlelerimiz sürecek”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Tarımda ürün çeşitliliğini artıracak ...
Boks ringine dönen maç sonrası 6 oyuncu disiplin kuruluna sevk edildi
YEREL HABERLER Boks ringine dönen maç sonrası 6 oyuncu disiplin ...