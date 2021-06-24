Özel gereksinimli gence sürpriz doğum günü Belediye Başkanı Kılıç ve polis ekipleri Aytaç’ı sevindirdi

– Erenler Belediyesi tarafından özel gereksinimli gence doğum günü sürprizi yapıldı. Düzenlenen sürprize İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Erenler Belediyesi tarafından 31 yaşına giren özel gereksinimli Aytaç Çapaoğlu’na doğum günü sürprizi yapıldı. Düzenlenen etkinliğe Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başta olmak üzere, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de katıldı. Aytaç, kendi için hazırlanan pastayı Başkan Kılıç ile birlikte kesti. Birçok hediye alan özel gereksinimli genç polis telsizinden de anons yapmayı ihmal etmedi. İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından Aytaç için ise, “Erenlerimizin neşe kaynağı engel tanımayan özel kardeşimiz Aytaç’ın Erenler Belediyesi tarafından organize edilen yeni yaş günü programına katıldık. Aytaç kardeşimizin mutluluğuna ortak olduk. İyi ki doğdun Aytaç, hayırlı ve huzurlu yıllar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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