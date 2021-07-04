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70 bin civcivin bulunduğu çiftliği su bastı Çiftlik sahibinin aldığı önlemler civcivlerin tamamının telef olmasını önledi

İHA

70 bin civcivin bulunduğu çiftliği su bastı Çiftlik sahibinin aldığı önlemler civcivlerin tamamının telef olmasını önledi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış, 70 bin civcivin bulunduğu çiftliği sular altında bıraktı. Civcivlerin bir kısmı telef olurken, çiftlik sahibinin aldığı önlemler civcivlerin tamamının suya kapılmasını önledi.
Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Ziamet Mahallesi'nde şiddetli yağış su baskınlarını beraberinde getirdi. Merkez Sokak üzerinde bulunan İsa Kaya’ya ait içerisinde 70 bin civcivin bulunduğu çiftlik yağış sonrasında sular altında kaldı. Çiftlik sahibi, aldığı önlemler ile 70 bin civcivin tamamının telef olmasını önledi. Civcivlerinin bir kısmı sulara kapılarak telef olan Kaya, yaşanan sel anını ve aldığı önlemleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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