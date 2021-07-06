Başkan Soykan, müteahhitlerle toplantıda bir araya geldi

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçede faaliyetlerini sürdüren müteahhitler ile bir araya geldi.

Akyazı Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantında, ilçede inşaat sektöründe imar ve yapılaşma sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, toplantı sonrasında ise ilçeye verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ederek, katılımcılara teşekkür belgelerini takdim etti.

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