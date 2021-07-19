'Beni kim ihbar etti' diyerek küfür edince komşusu tabanca ile öldürdü



Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Karasu ilçesinde beraber yaşadığı kadına şiddet uygulaması üzerine polise ihbarda bulunulmasına sinirlenen İhsan Solmaz (49), sokağa çıkıp, "Beni kim ihbar etti?" diyerek küfürler edince, komşusu tarafından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan İhsan Solmaz hayatını kaybetti.

Olay dün gece saatlerinde, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, İhsan Solmaz birlikte yaşadığı kadına şiddette bulununca komşuları ihbarda bulundu. Polis ekipleri eve gelirken, İhsan Solmaz´ın birlikte olduğu kadın şikayetçi olmadı. Bunun üzerine polis ekibi olay yerinden ayrıldı. Alkol alan İhsan Solmaz sinirlenerek sokağa çıkıp, "Beni kim ihbar etti ?" diyerek küfürler etti. Komşuları sokağa çıkıp İhsan Solmaz´a tepki gösterdi. Bu sırada B.İ. silahını çıkartarak İhsan Solmaz´a doğru ardı ardına ateş etti. Yaralanan İhsan Solmaz yere yığıldı. B.İ. ise olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi İhsan Solmaz´ı Karasu Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Durumu ağır olan Solmaz buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Solmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis olayın ardından kaçan B.İ.´yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2021-07-19 20:10:14



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