4 kişilik aileye mezar olan yangından geriye enkaz yığını kaldı Korku dolu yangın anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sobadan çıkan yangında, arkadaşına ait eve kalmaya gelen baba ile 3 çocuğu hayatını kaybetti. Yangından geriye enkaz yığınına dönen ev kalırken, yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, Geyve ilçesi Bağcaz Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram Bekçi (37) ve ailesinin misafirliğe gittiği arkadaşlarının evinde sobanın parlaması neticesinde yangın çıktı. Yangın, evin önünde bulunan hafif ticari araca da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin yanı sıra jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin katıldığı çalışmalarda alevler güçlükle kontrol altına alındı. Acı olayda baba Bayram Bekçi (37) ile çocukları Eslem Asaf (1), Ömer Faruk (11) ve Dilara (14) alev topuna dönen evin içerisinde yanarak hayatını kaybetti.



Anne ve 4 yaşındaki çocuğu yangından yaralı olarak kurtuldu

Yangından yaralı olarak kurtulan Bayram Bekçi’nin eşi Pınar Bekçi (36) ve 4 yaşındaki oğlu Eymen Bekçi ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan anne Pınar Bekçi’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi derecede yanıklar oluşan 4 yaşındaki Eymen Bekçi ise Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yangının boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Alev topuna dönen evden geriye enkaz yığını ve küle dönmüş eşyalar kaldı. Aynı aileden 4 kişiye mezar olan evde soba sebebi ile çıkan yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine kaldırılan cenazelerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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