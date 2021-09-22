İç mekan tasarımı ve mobilya imalatı bölümü için protokol imzalandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde 4 yıllık iç mekan tasarımı ve mobilya imalatı bölümünün açılması için protokol imzalandı.

Türkiye’de de sayılı üretim merkezlerinden biri olması öngörülen Kaynarca’da sektörün ihtiyacı olan nitelikli personel yetiştirilmesine yönelik SUBÜ bünyesinde 4 yıllık iç mekan tasarımı ve mobilya imalatı bölümünün açılması için toplantı gerçekleşti. Toplantıya, SAMİKOP Başkanı Lütfi Sunman ve Meclis Üyesi Musa Tever, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ASEM Adapazarı Serdivan Mobilyacılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Öztürk, Sakarya Sandalyeciler ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Kılıç ile Kaynarca Mobilya İhtisas OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ekşioğlu ve Güray Çalışkan katıldı.

Toplantıda konuşan SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, “Üniversite olarak tüm çabamız daha çok öğrenci gelsin, eğitim nitelikli sağlansın ve kontenjanlarımız dolu olsun. Bizlerin derdi nitelikli insan yetiştirmektir. Kaynarca mobilya konusunda projeleriyle çok daha iyi konuma yükselecektir. Kaynarca’da hem ön lisans hem de lisans fakültelerimiz var. Sektörün personel ihtiyacına yönelik çalışmalarda gerekli ihtiyaçları belirleyerek işbirliği içerisinde eğitim konusunda katkı vermek isteriz” dedi.

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