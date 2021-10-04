Erenler’de Kapalı Pazar Yeri açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erenler’de Kapalı Pazar Yeri açılıyor

İHA

Erenler’de Kapalı Pazar Yeri açılıyor

Erenler Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’ın Başkanlığında gerçekleşti. Başkan Kılıç, Kapalı Pazar Yerinin 14 Ekim’de açılışının yapılacağını duyurdu.
Erenler Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleşti. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan meclis toplantısı devamında 6 gündem maddesinin karara bağlanması ile tamamlandı. Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen maddelerin Perşembe günü tekrar görüşülmesi üzerine karar bağlandı.
Konuşmasına ilçe genelinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi vererek başlayan Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Merkezde mahallemizde, SASKİ yağmur suyu çalışmalarında ana kanalları bitirdi. SEDAŞ elektrik ve iletişim hatlarını yerin altına alacak. Erenler Merkez Mahallesi Değirmen Caddesi ve Hacıoğlu 2. Kısım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kırsalda doğalgaz çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Emirler’de doğalgaz çalışmaları bitti. Kamışlı ve Şeyhköy’de çalışmalar devam ediyor. Sarıcalarda çalışmalar başladı. Söğüt Caddemizin asfalt işlemleri yapılacak. Sarıcalar ile Çaykışla arasında bir yolumuz var o yolda da çalışmalar yapılacak” dedi.
Çalışmalara son sürat devam edildiğinin altını çizen Başkan Kılıç, “Uluyol’da Zırhlıoğlu’nun karşısındaki E5’e çıkan 1274. Sokağın asfalt çalışmaları tamamlandı. Yaptığımız ziyaretlerde bu sokağımızla ilgili esnafımız bizzat memnuniyetlerini belirttiler. İlhan Aras Caddesinde de Büyükşehir Belediyemiz hazırlıklarını tamamladı. Allah nasip ederse çok kısa zaman içerisinde, asfaltlama başlayacak” diye konuştu.
Konuşmasında Erenler Belediyesi Kapalı Pazar Yerinin açılışı hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, “Ekim ayının 14’ünde kapalı Pazar yerimizin açılışını yapacağız. Çok amaçlı kapalı Pazar yerimizin ile ilgili olarak Başkan Yardımcımız Rahmi Şengül de pazarcı esnafımızla sürekli iletişim halinde görüşmelerini sürdürüyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yüce: “SGK Kavşağı’nı çok yakın bir tarihte trafiğe açıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “SGK Kavşağı’nı çok yakın bir tarihte ...
Hafif ticari aracın kadına çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın kadına çarpma anı kamerada
Prof. Dr. Aygül Çelik, “Korona virüs aşı içeriğindeki bileşenlerin anne sütüne geçme ihtimali düşüktür” "Aşı, bebeğin korona virüse karşı korunmasına katklı sağlayabilir"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aygül Çelik, “Korona virüs aşı içeriğindeki ...
Sakarya’da ilk koruma amaçlı imar planı
YEREL HABERLER Sakarya’da ilk koruma amaçlı imar planı
SUBÜ’lü öğrencilerden TEKNOFEST’te 2’ncilik
YEREL HABERLER SUBÜ’lü öğrencilerden TEKNOFEST’te 2’ncilik
Sakarya Büyükşehir YADEM ‘Yaşlılar Gününü’ kutladı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir YADEM ‘Yaşlılar Gününü’ kutladı
Camideki vaazı ile tepki çeken müftünün ilk duruşması görüldü Dava 13 Aralık tarihine ertelendi
YEREL HABERLER Camideki vaazı ile tepki çeken müftünün ilk duruşması ...
Sakarya’da uyuşturucu operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya’da uyuşturucu operasyonlarında 40 şüpheli ...
Altınküre Okullarından Dünya Mimarlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Altınküre Okullarından Dünya Mimarlar Günü mesajı
Büyükşehir Bisiklet Takımı’ndan bir başarı daha
YEREL HABERLER Büyükşehir Bisiklet Takımı’ndan bir başarı daha
Yılmaz Vural: “Futbol hiçbir zaman 22 kişinin top peşinde koştuğu bir olay değildir” Adapazarı’nda Kültür Sanat sezonu, Yılmaz Vural ile başladı
YEREL HABERLER Yılmaz Vural: “Futbol hiçbir zaman 22 kişinin top ...
Ters Ev’de çalışmalar tamamlanıyor
YEREL HABERLER Ters Ev’de çalışmalar tamamlanıyor
V Kanal imalatları ile yolların ömrü uzuyor
YEREL HABERLER V Kanal imalatları ile yolların ömrü uzuyor
Platformun bu ayki konuğu gazeteci Çetin olacak
YEREL HABERLER Platformun bu ayki konuğu gazeteci Çetin olacak
Özel hastaneye 4.2 milyon liralık tazminat şoku Ameliyatın risk ve önbilgileri verilmeden ameliyata alınan ve belden aşağısının felç kaldığını iddia eden inşaat ustası hastaneye dava açtı Hastane ve sigorta şirketi 4.2 milyon liralık tazminat ödedi
YEREL HABERLER Özel hastaneye 4.2 milyon liralık tazminat ...
İkinci kez kansere yakalanan anasınıfı öğretmeni hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İkinci kez kansere yakalanan anasınıfı öğretmeni ...
Serdivan’da yaşlılar evlerinde ziyaret edildi
YEREL HABERLER Serdivan’da yaşlılar evlerinde ziyaret edildi
Kuzey Marmara’da devrilen kamyon 4 şeridi de ulaşıma kapattı Bariyerlere çarparak devrilen kamyona otomobil çarptı: 1 yaralı Otoyolda ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyor
YEREL HABERLER Kuzey Marmara’da devrilen kamyon 4 şeridi de ulaşıma ...
Sakarya'da 79 bin 200 adet boş makaron, 8 bin 800 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi Sakarya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri kaçakçılara geçit vermiyor
YEREL HABERLER Sakarya'da 79 bin 200 adet boş makaron, 8 bin 800 ...
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
8 farklı festivalde aday gösterildi, ‘En İyi Web Serisi’ ödülüne layık görüldü Uluslararası yapımcı Ali Mahir Aksu’nun beğeni toplayan web serisinin ikinci sezonu yakın zamanda izleyiciyle buluşacak
YEREL HABERLER 8 farklı festivalde aday gösterildi, ‘En İyi Web ...
D-650 karayolunda kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER D-650 karayolunda kontrolden çıkan tır bariyerlere ...
Komşuları haber alamadı, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Komşuları haber alamadı, evinde ölü bulundu
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.