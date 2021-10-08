İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

İHA

İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 20212022 öğretim yılı hazırlık sınıfları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı; Dekan Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Akkuş, Hazırlık Sınıfları Koordinatörü Doç. Dr. Hamza Ermiş, hazırlık sınıfında derse giren öğretim elemanları ve hazırlık öğrencilerinin katılımıyla 1. ve 2. öğretimler için ayrı ayrı gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Arş. Gör. Semra Kaya Aitaouri’nin yaptığı toplantı fakülte öğrencilerinden Beytullah Bilgiç’in Kur’ânı Kerîm tilavetiyle başladı.
Kur’ânı Kerîm tilavetinden sonra açılış konuşması için sözü alan dekan Prof. Dr. Ahmet Bostancı konuşmasına katılımcılara teşekkür ederek ve yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennilerini ifade ederek başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni başlayan öğrencilere, “Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah Teâlâ ona cennete giden yolu kolaylaştırır” hadisi şerifini hatırlatan Prof. Dr. Bostancı, bu yolun tüm öğrenciler için hayırlı olması dileklerini ifade etti.
Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin Türkiye’de İlahiyat Fakülteleri arasında ilk sıralarda tercih edilen bir fakülte olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Bostancı, bazı verilere göre Sakarya İlahiyat Fakültesi’nin mezunları en çok tercih edilen ilk üç ilahiyat arasında olduğunu vurguladı. Ardından Arapçanın İslami İlimleri öğrenme noktasında hayati bir öneme sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bostancı öğrencilerin hazırlık döneminde, alanında uzman hocalardan ders alacaklarını ve Arapçayı iyi bir şekilde öğreneceklerini belirtti. Prof. Dr. Bostancı fakültenin öğrencilere yurt dışında eğitim imkânları da sunduğuna ve bu imkanlardan faydalanma hususunda hazırlık sınıfı notunun etkili olduğuna ayrıca değindi. Prof. Dr. Ahmet Bostancı, hocalara ve öğrencilere başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.
Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Akkuş, konuşmasına Arapçanın İslami İlimlerin anahtarı olduğunu ve iyi bir Arapça eğitimi alınmadan İslami İlimlerde başarılı olamayacağını ifade ederek başladı. Prof. Dr. Akkuş öğrencilere, özellikle hazırlık sınıfında kendilerini meşgul edecek diğer şeylerden uzak durup dil öğrenmeye odaklanmalarını tavsiye etti. Ayrıca İlahiyat Fakültesinde hocalar ve öğrenciler arasında resmi ilişkiler dışında samimi bir ortam olduğunu ifade eden Prof. Dr. Süleyman Akkuş, tüm hocaların kapılarının öğrencilere her zaman açık olduğunu belirtti. Prof. Dr. Akkuş, yeni dönemin hayırlara vesile olması temennisiyle sözlerini sonlandırdı. Hazırlık Sınıfları Koordinatörü Doç. Dr. Hamza Ermiş de konuşmasında, derslerde devamlı olunmasının ve gerekli yükümlülüklerinin vaktinde yerine getirilmesinin önemini vurgu yaparken, Öğr. Gör. Hülya Afacan ise, hazırlık programında uygulanan kur sistemi hakkında ayrıntılı bilgi paylaştı.
Programın devamında geçen yıl hazırlık sınıfları birincisi olan Fatmanur Arpacı konuşma yaparak tüm hocalara teşekkür etti ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Ardından Arapça Dil Grubu Öğrenci Topluluğunun (Multekâ lugati’ddâd) faaliyetleriyle ilgili bir slayt gösterisi sunuldu. Slayt gösterisinin ardından hazırlık sınıfı hocaları kendilerini tanıtıp öğrencilere Arapça öğrenimi ile ilgili tavsiyelerde bulundular. Program, SAÜ İlahiyat Fakültesine bu yıl yerleşen öğrencilerden üniversite sınavında Türkiye sıralamasında 1413. sırada yer alan Cihan Ağça ile 3460. sırada yer alan Kerem Furkan Şogen’e ve geçen yıl hazırlıkta ilk 10 dereceyi alan öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Işıksu, gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Işıksu, gençlerle bir araya geldi
Sakarya’da bu proje ile tarıma yön verecek nesiller yetişecek Başkan Yüce, UTÇEM projesi ile ilgili konuştu
YEREL HABERLER Sakarya’da bu proje ile tarıma yön verecek nesiller ...
Alevlere teslim olan kereste atölyesi kül oldu Atölyeden geriye demir ve beton yığınları kaldı
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan kereste atölyesi kül ...
Siparişi yetiştireyim derken canından oluyordu Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobil çarptı
YEREL HABERLER Siparişi yetiştireyim derken canından ...
Olimpiyat şampiyonu Gazoz’un babası yaşadıkları üzüntüyü anlattı Evinin önünde tanıdığına yardım etmek istediği esnada araç çarpmış Üzüntülü haberi alan Mete Gazoz, cenazeye katılmak üzere İzmir’den yola çıktı Mete Gazoz’un babası Metin Gazoz: “Eşyaları taşıdıkları esnada aracın çarpması ile 30 metre savrulmuş”
YEREL HABERLER Olimpiyat şampiyonu Gazoz’un babası yaşadıkları ...
Mete Gazoz’un anneannesi kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mete Gazoz’un anneannesi kazada hayatını kaybetti
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdi 
YEREL HABERLER Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada ...
Mete Gazoz´un anneannesi kazada yaşamını yitirdi 
YEREL HABERLER Mete Gazoz´un anneannesi kazada yaşamını yitirdi 
Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı
Evinde kurduğu serada GDO´lu kenevir yetiştiriyordu 
YEREL HABERLER Evinde kurduğu serada GDO´lu kenevir yetiştiriyordu 
Vali Kaldırım, yeni hastanenin yapımının hızlandırılması için talimat verdi
YEREL HABERLER Vali Kaldırım, yeni hastanenin yapımının ...
Devrilme riski olan otomobilini kurtarmak için üzerine çıktı
YEREL HABERLER Devrilme riski olan otomobilini kurtarmak için ...
Sakarya Büyükşehir EXPOBEL’de yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir EXPOBEL’de yoğun ilgi gördü
BMX rüzgarı Bisiklet Vadisinde esecek Sakarya Büyükşehir, vadiyi BMX rüzgarının eseceği güne hazırlıyor
YEREL HABERLER BMX rüzgarı Bisiklet Vadisinde esecek Sakarya ...
Serdivan’da okul bahçeleri yenileniyor
YEREL HABERLER Serdivan’da okul bahçeleri yenileniyor
Büyükşehir Belediyesi’nden ‘Kat sınırı yükseldi’ iddialarına yanıt
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden ‘Kat sınırı yükseldi’ ...
Motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli, dronla yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli, dronla ...
Motosiklet ve bisiklet hırsızı drone yardımıyla yakalandı 3 motosiklet ve 6 bisiklet ele geçirildi, şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Motosiklet ve bisiklet hırsızı drone yardımıyla ...
Kazada ağır yaralanan genç, 10 gün sonra yoğun bakımdan çıktı
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan genç, 10 gün sonra yoğun ...
Tatangalar, ‘Yasa Dışı Bahise Kırmızı Kart’ dedi Sakarya’da 'Yasa Dışı Bahise Kırmızı Kart’ kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Tatangalar, ‘Yasa Dışı Bahise Kırmızı Kart’ ...
Yazar Karakulak, sevenleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Yazar Karakulak, sevenleriyle bir araya geldi
Altınküre Okulları, Mimarlar Odası Sakarya Temsilciliği ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Altınküre Okulları, Mimarlar Odası Sakarya ...
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 - Somaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 - Somaspor: 0
Meme kanseri farkındalık ayında konunun uzmanı bilgilendirdi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkan Arpacı: “Obezite, kilo alımı ve alkol ile sigara tüketimi de meme kanserine yol açmaktadır” “Meme kanserinin tanısı biyopsi ile konulur”
YEREL HABERLER Meme kanseri farkındalık ayında konunun uzmanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.