İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 20212022 öğretim yılı hazırlık sınıfları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı; Dekan Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Akkuş, Hazırlık Sınıfları Koordinatörü Doç. Dr. Hamza Ermiş, hazırlık sınıfında derse giren öğretim elemanları ve hazırlık öğrencilerinin katılımıyla 1. ve 2. öğretimler için ayrı ayrı gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Arş. Gör. Semra Kaya Aitaouri’nin yaptığı toplantı fakülte öğrencilerinden Beytullah Bilgiç’in Kur’ânı Kerîm tilavetiyle başladı.

Kur’ânı Kerîm tilavetinden sonra açılış konuşması için sözü alan dekan Prof. Dr. Ahmet Bostancı konuşmasına katılımcılara teşekkür ederek ve yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennilerini ifade ederek başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni başlayan öğrencilere, “Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah Teâlâ ona cennete giden yolu kolaylaştırır” hadisi şerifini hatırlatan Prof. Dr. Bostancı, bu yolun tüm öğrenciler için hayırlı olması dileklerini ifade etti.

Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin Türkiye’de İlahiyat Fakülteleri arasında ilk sıralarda tercih edilen bir fakülte olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Bostancı, bazı verilere göre Sakarya İlahiyat Fakültesi’nin mezunları en çok tercih edilen ilk üç ilahiyat arasında olduğunu vurguladı. Ardından Arapçanın İslami İlimleri öğrenme noktasında hayati bir öneme sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bostancı öğrencilerin hazırlık döneminde, alanında uzman hocalardan ders alacaklarını ve Arapçayı iyi bir şekilde öğreneceklerini belirtti. Prof. Dr. Bostancı fakültenin öğrencilere yurt dışında eğitim imkânları da sunduğuna ve bu imkanlardan faydalanma hususunda hazırlık sınıfı notunun etkili olduğuna ayrıca değindi. Prof. Dr. Ahmet Bostancı, hocalara ve öğrencilere başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Akkuş, konuşmasına Arapçanın İslami İlimlerin anahtarı olduğunu ve iyi bir Arapça eğitimi alınmadan İslami İlimlerde başarılı olamayacağını ifade ederek başladı. Prof. Dr. Akkuş öğrencilere, özellikle hazırlık sınıfında kendilerini meşgul edecek diğer şeylerden uzak durup dil öğrenmeye odaklanmalarını tavsiye etti. Ayrıca İlahiyat Fakültesinde hocalar ve öğrenciler arasında resmi ilişkiler dışında samimi bir ortam olduğunu ifade eden Prof. Dr. Süleyman Akkuş, tüm hocaların kapılarının öğrencilere her zaman açık olduğunu belirtti. Prof. Dr. Akkuş, yeni dönemin hayırlara vesile olması temennisiyle sözlerini sonlandırdı. Hazırlık Sınıfları Koordinatörü Doç. Dr. Hamza Ermiş de konuşmasında, derslerde devamlı olunmasının ve gerekli yükümlülüklerinin vaktinde yerine getirilmesinin önemini vurgu yaparken, Öğr. Gör. Hülya Afacan ise, hazırlık programında uygulanan kur sistemi hakkında ayrıntılı bilgi paylaştı.

Programın devamında geçen yıl hazırlık sınıfları birincisi olan Fatmanur Arpacı konuşma yaparak tüm hocalara teşekkür etti ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Ardından Arapça Dil Grubu Öğrenci Topluluğunun (Multekâ lugati’ddâd) faaliyetleriyle ilgili bir slayt gösterisi sunuldu. Slayt gösterisinin ardından hazırlık sınıfı hocaları kendilerini tanıtıp öğrencilere Arapça öğrenimi ile ilgili tavsiyelerde bulundular. Program, SAÜ İlahiyat Fakültesine bu yıl yerleşen öğrencilerden üniversite sınavında Türkiye sıralamasında 1413. sırada yer alan Cihan Ağça ile 3460. sırada yer alan Kerem Furkan Şogen’e ve geçen yıl hazırlıkta ilk 10 dereceyi alan öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

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