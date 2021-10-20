Sabah uyandığında aracını bu halde görünce şok oldu Sokak köpekleri park halindeki otomobile zarar verdi Araç sahibi Temel Aşık: “Suçum, günahım ne, bu arabanın masrafı ne olacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sabah uyandığında aracını bu halde görünce şok oldu Sokak köpekleri park halindeki otomobile zarar verdi Araç sahibi Temel Aşık: “Suçum, günahım ne, bu arabanın masrafı ne olacak”

İHA

Sabah uyandığında aracını bu halde görünce şok oldu Sokak köpekleri park halindeki otomobile zarar verdi Araç sahibi Temel Aşık: “Suçum, günahım ne, bu arabanın masrafı ne olacak”

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde otomobilini yıkattıktan sonra evinin önüne park eden vatandaş, sabah uyandığında gördüğü manzara karşısında şok oldu. Sokak köpekleri tampon ve çamurluğunu parçaladığı otomobile büyük zarar verdi.
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Orta Mahallede ikamet eden 28 yaşındaki Temel Aşık, otomobilini yıkattıktan sonra akşam saatlerinde evinin önüne park etti. Sabah saatlerinde 54 AEJ 001 plakalı otomobilinin yanına gelen Aşık, gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı. Köpekleri aracına zarar verirken gördüğünü ifade eden Aşık, duruma anlam veremedi.

Suçum günahım ne, arabanın masrafı ne olacak
Yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atamayan ve oluşan hasar ile alakalı konuşan otomobil sahibi Temel Aşık, “Akşam arabamı yıkattım ve buraya park ettim. Sabah geldiğimde köpekler aracımın tamponuna zarar veriyordu, yani sokak hayvanları otomobilimi bu hale getirmiş. Bizim suçumuz, günahımız ne, bu arabanın masrafı ne olacak? Akşam park ettiğimde tertemiz arabaydı, şimdi aracın her tarafında zarar var. Belediye bu sokak köpeklerini mi toplayacak, yoksa sahiplendirecek mi bilmiyorum. Tabii ben hayvan düşmanı değilim ama bu aracı parayla aldım, bedava almadım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melike'nin öldürülmesinde Palu ailesinden 3 sanığa tahliye kararı
YEREL HABERLER Melike'nin öldürülmesinde Palu ailesinden 3 sanığa ...
Palu ailesinin Sakarya dosyasında 3 kişiye tahliye kararı Palu ailesinin davasına devam edildi
YEREL HABERLER Palu ailesinin Sakarya dosyasında 3 kişiye tahliye ...
Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde silah atarak takı törenine girmişlerdi ‘Halayım, çocuklarım varken kimse yıkamaz’ diyerek yaptığı paylaşım pahalıya patladı Görüntü sonrasında jandarma harekete geçti, 3 kişiye bin 720’şer lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde silah atarak takı ...
Akyazı’da Muhtarlar Günü kutlandı İhlas Kuzuluk Termal Otel’de düzenlenen programda bir araya geldiler
YEREL HABERLER Akyazı’da Muhtarlar Günü kutlandı İhlas Kuzuluk ...
Başkan Kılıç, 33 mahalle muhtarını ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç, 33 mahalle muhtarını ağırladı
Satranç’ta Büyükşehirli genç sporcudan büyük başarı
YEREL HABERLER Satranç’ta Büyükşehirli genç sporcudan büyük başarı
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Uzm. Dr. Demirkan “insülin direnci, hipoglisemi ve obezite üçlüsü” hakkında bilgilendirdi
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Demirkan “insülin direnci, hipoglisemi ve ...
Başkan Işıksu, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Işıksu, öğrencilerle bir araya geldi
SUBÜ Konuşmaları'nda 2. sezon başlıyor
YEREL HABERLER SUBÜ Konuşmaları'nda 2. sezon başlıyor
Tarlada 2, markette 8 lira 4 aydır devam eden üzüm hasadı çiftçinin yüzünü güldürmedi Damakları tatlandıran üzümler bu sene ilk defa sirke üretimi için gönderiliyor Üzüm üreticisi Kemalletin Yörük: “Üzüme gösterdiğimiz özen ve şefkati çocuklarımıza gösteremiyoruz” “Büyük marketlerde bakıyoruz 8 ila 10 lira arasında üzüm fiyatları”
YEREL HABERLER Tarlada 2, markette 8 lira 4 aydır devam eden üzüm ...
AFAD Gönüllüleri listesine Altınküre Okulları’da eklendi
YEREL HABERLER AFAD Gönüllüleri listesine Altınküre Okulları’da ...
Ambulansın çarptığı inek telef oldu Kazada sağlık personeli hafif yaralandı, ambulans kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Ambulansın çarptığı inek telef oldu Kazada sağlık ...
SUBÜ uluslararası sempozyuma ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER SUBÜ uluslararası sempozyuma ev sahipliği yaptı
Başkan Yüce: “Sakarya’da üretilen fidanları Türkiye’nin her bölgesine göndermeyi hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Sakarya’da üretilen fidanları ...
Polis denetimlerde ceza yağdırdı Bir gün içerisinde 199 bin 700 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Polis denetimlerde ceza yağdırdı Bir gün içerisinde ...
Şehidin ismi artık o parkta yaşayacak
YEREL HABERLER Şehidin ismi artık o parkta yaşayacak
Turizm fakültesi öğrencileri Sakarya'yı keşfetti
YEREL HABERLER Turizm fakültesi öğrencileri Sakarya'yı keşfetti
20. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER 20. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları hazırlıkları ...
İlçenin ayva figürüne taşlı saldırı Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı
YEREL HABERLER İlçenin ayva figürüne taşlı saldırı Polis ekipleri ...
Kurtlar Vadisi dizi çekimi değil düğünün takı töreni Düğüne Kurtlar Vadisi müziği ile gelen grup havaya ateş ederek takı taktılar ‘Pes’ dedirten magandalık anlarını sosyal medyada paylaştılar
YEREL HABERLER Kurtlar Vadisi dizi çekimi değil düğünün takı ...
Belediyeden çıkartılan iki işçi, garaj amiri ve yardımcısını darp etti Düğünden çıktıkları esnada saldırıya uğradılar Garaj amiri ve yardımcısı hastaneye kaldırıldı: 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Belediyeden çıkartılan iki işçi, garaj amiri ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.