20. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başladı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Şiir, yaşadığımız bu hayatı tarif etmenin en ince biçimidir”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başladı. Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Şiir, yaşadığımız bu hayatı tarif etmenin en ince biçimidir. Dolayısıyla şair de gördüğünü aktaran en zarif sanatçıdır” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başladı. AKM’de gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile eşi Filiz Yüce’nin yanı sıra Vali Yardımcısı Selda Dural, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, 25. ve 26. Dönem Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, sanatçı İsmail Türüt, şiir severler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Başkan Ekrem Yüce, Necip Fazıl Kısakürek’in Sakarya şiirinden bir parça okuyarak başladığı konuşmasında, Sapanca Şiir Akşamlarının 20. organizasyonuna ulaşarak şehrin önemli bir geleneği, kültürel bir değeri olduğunu söyledi. Kırım’dan, Makedonya’dan, Azerbaycan’dan ve ülkenin farklı şehirlerinden katılan şairlerin şiir sunumlarıyla açılış programı sona erdi. Sanatçı İsmail Türüt, 20. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları’na konuk olarak katıldı. Türüt, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin davetinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Şiir, yaşadığımız bu hayatı tarif etmenin en ince biçimidir

20. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları’nın açılışında konuşan Sakarya büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya’da 72 millet bir arada yaşıyoruz. Dünyanın farklı yerlerinden farklı renklerde ve dillerde pek çok insan Sakarya’da bir araya gelmiş. Sakarya’da buluşan bu farklı kültürler varlığını korumuş ve hala korumaktadır. Bu muazzam başarının tek bir şartı var o da saygı duymaktır. Geleneksel kodlarını devam ettiren kültürler diğer kültürleri asimile etmek ya da bozmak için uğraşmamıştır. Sadece birlikte yaşamayı öğrenmiş ve ortaya zengin bir medeniyet birikimi çıkmış. Bu sebeple ben Sakarya’ya şehirlerin şehri diyorum. Adeta dünyanın bir minyatürü gibiyiz. İnanıyorum ki bu kültürel zenginlik dünyanın geri kalanında da sağlanabilir. Şiirle ilgili konuşma fırsatı bulduğum her fırsatta söylüyorum bunu. Şiir, yaşadığımız bu hayatı tarif etmenin en ince biçimidir. Dolayısıyla şair de gördüğünü aktaran en zarif sanatçıdır. İşin içine bir de şehirlerin şehri Sakarya girince şiir bambaşka bir hal alıyor. Benim için şiir en çok şehirlerin şehri Sakarya’da mana kazanıyor” dedi.



Şiir aslında hayatın kendisidir

Şair ve sanatseverlerin önünde şiir konuşmanın yazmak kadar zor olduğunu ifade eden Sakarya Vali Yardımcısı Selda Dural, “İnsanoğlu var olduğundan bu yana dünyayı tanıma ve anlamlandırma mücadelesi veriyor. Şiir aslında hayatın kendisidir. Zamandan ve mekândan vareste bir kavramdır. İnsanların, toplumların gelişmişliğinin bir göstergesi de sanata ve sanatçıya verdiği değerdir. Bu anlamda gelişmiş devlet olmanın, iyi bir idare olmanın bir kolu da sanatı ve sanatçıyı desteklemekten geçmektedir. Ayrıca gençlerimize sanatı sevdirmek noktasında bu tarz etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenleri kutluyorum, şair ve sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Şiir ve sanat dolu bir akşam diliyorum” diye konuştu.

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