Sakarya Büyükşehir Belediyesi selin yaraları sarılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), Taraklı’da selde zarar gören menfezi yenileyerek yeniden inşa etti.

SASKİ kentin içme suyunu garanti altına almak için uzun yıllar ihtiyacı karşılayacak projeler hayata geçiriyor. Bu kapsamda tüm ilçelerde mahallelere ve köylere içme suyunu ulaştıran iletim hatları yeniden yenileniyor. Taraklı ilçesinin kırsalı Tuzla Mahallesi’nde 2019 yılında su taşkınında zarar gören menfez ve iletim hattının yenilenmesi için çalışma başlatılmıştı. Proje dahilinde menfezin altına bölgenin tamamına su ulaştıracak kapasitede bir içme suyu iletim hattı inşa edildi. Dere yatağında, hattın üzerine ise 35 metre uzunluğundaki menfez ve 8 metre genişliğinde bir yol yapıldı. İmalat sayesinde Tuzla, Harkköy ve Doğancıl Mahalleleri’ne kesintisiz içme suyu verildi. Ayrıca, ilçenin kırsal bölgeleri olan İçdedeler, Dışdedeler, Tuzla ve Harkköy Mahallesi’ne ulaşım sağlandı. Başkan Ekrem Yüce, projeyle ilgili yaptığı açıklamada Kocaali’den Taraklı’nın mahallelerine kadar şehirdeki tüm bölgelerin kaliteli içme suyuna ve ulaşım ağına kavuştuğunu ifade etti.

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