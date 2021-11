Türk dostu Nakae için sevindiren gelişme Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce: “Bize yakışan vefayı gösterdik”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 90 yaşındaki Türk dostu Japon Hiroko Nakae Çölok için beklenen sonuca ulaştı. Japonya’da yıllarca Türkiye’nin gönüllü elçiliğini yapan, eşinin vefatıyla yalnız kalan Nakae, bürokratik sürecin aşılmasıyla huzurevine yerleştirildi. Başkan Ekrem Yüce, “Büyükşehir YADEM bazen bir kap çorbayla, bazen bir gülümsemeyle vatandaşımıza yardım eli uzatıyor. Türk dostu olan Japon teyzemize de bize yakışan vefayı gösterdik” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) kentte vatandaşın her alanda yanında olmaya devam ediyor. Kimsesizlerin, yardıma muhtaç vatandaşların elinden tutan YADEM, Japon öğretmen 90 yaşındaki Hiroko Nakae için mutlu sona ulaştı. Japonya’da Türk okulu açan, ülkesinde Türkçe’nin yaygınlaşması için yıllarca eğitim faaliyetlerinde bulunan ve sonrasında evlendiği Sakaryalı Mehmet Seyfettin Çölok ile birlikte Sapanca’ya yerleşen Nakae, eşinin vefatından sonra hayatını yalnız sürdürmüştü.



Büyükşehir hiç yalnız bırakmadı

Hastalıkları sebebiyle ihtiyaçlarını karşılamayacak hale gelen Nakae’nin bakımını üstlenen Büyükşehir YADEM, yaşlı kadının huzurevine yerleştirilmesi için Aile Bakanlığı’na yazdığı yazıdan olumlu cevap aldı. Hastalığı yaşamını zorlaştıran Hiroko Nakae için her gün temizlik, bakım, sıcak aş, hasta bezi ve hemşirelik hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, uluslararası onay sürecini de aşarak Türk dostu öğretmeni öncelikle Arifiye Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Burada 5 gün boyunca bakım ve kontrolleri yapılan Nakae, daha sonra Hendek’teki Melek Nişancı Huzurevine götürüldü. Yıllardır yaşamını yalnız sürdüren Türk dostu kadının yaşadığı mutluluk, adeta yüzünden okundu. YADEM ekipleri, hatıra fotoğrafı çekildikleri Nakae’yi vedalaşarak huzurevine teslim etti.



Türk dostu teyzemize bize yakışan vefayı gösterdik

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Türk dostu teyze için kendilerine yakışan vefayı gösterdiklerini belirterek, “Büyükşehir YADEM, bugüne kadar birçok vatandaşımıza yardım eli uzattı. Bazen bir kap çorba, bazen ise sıcak bir gülümseme. Günlük yaşamını sürdüremeyecek durumda olan, yardıma ihtiyacı olan, ilgi ve destek bekleyen yüzlerce vatandaşımızın kapısını çaldık, derdine ortak olduk. İhtiyaçlarını karşılamak için her sabah güne onlarla başladık. Sadece maddi olarak değil, manevi ve duygusal anlamda da onların yanında olmaya çalışıyoruz. Onlardan biri olan Türk dostu Hiroko Nakae için de gayretli bir çabamız oldu. Sonunda hamdolsun beklediğimiz sonuca ulaştık. Kendisini emin ellere teslim etmenin mutluluğunu yaşadık. Teyzemize bize yakışan vefayı gösterdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.