Adapazarı minikler futbol turnuvası başladı

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen ve 374 çocuğun katılım sağladığı ‘Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası’ gerçekleşen törenle başladı.

Adapazarı Belediyesi, spora ve sporcuya desteklerini tüm hızıyla sürdürüyor. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış programına Başkan Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, Adapazarı Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları, minik futbolcular ve aileleri katıldı. 24 mahalleden 374 minik sporcunun katıldığı turnuvanın açılış maçını Başkan Mutlu Işıksu’nun yer aldığı takım ile muhtarlardan oluşan takım gerçekleştirdi. Başkan Mutlu Işıksu, yaptığı konuşmada, spora ve sporcuya gereken desteği vermek için her zaman gayret ettiğini vurguladı.

Spor şehri Adapazarı için çalıştıklarını dile getiren Başkan Işıksu, “Minikler Futbol Turnuvamıza katılan tüm mahallelerimize, kıymetli muhtarlarımıza, antrenör ve minik sporcularımız ile ailelerine çok teşekkür ediyoruz. Takımlarımıza gereken her türlü desteği vermeye çalıştık. Adapazarı, sporla güzel. Spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek. 374 minik futbolcumuz arasındaki güzel mücadelede kazanan dostluk ve kardeşlik olsun diyor, başarılar diliyoruz” dedi.

