SUBÜ’de kelebek etkisi ve motivasyon eğitimi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yaklaşık 100 öğrenciye yönelik olarak ‘Kelebek Etkisi ve Kişisel Motivasyon’ eğitimi düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ‘Kelebek Etkisi ve Kişisel Motivasyon’ başlıklı eğitim düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitime konuşmacı olarak Sapanca MYO Öğretim Görevlisi Zuhal Erol katıldı. Çeşitli programlarda öğrenim gören yaklaşık 100 öğrencinin yer aldığı eğitimde Erol, öğrencilere motivasyonlarını yükseltmeye yönelik tavsiyelerde bulunurken, kelebek etkisi teorisi hakkında bilgiler vererek motivasyon ve kişisel gelişim ile kelebek etkisi arasında bir bağ kurdu. Hayatın normal akışında karşılaşılan bireylerin ve durumların tesadüfü olmadığını belirten Erol, öğrencilere okulda yaşadıkları ve gelecekte iş hayatında yaşayabilecekleri zorluklarla baş etme yöntemlerini anlatarak motivasyonu yükseltmeye yönelik tavsiyelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.