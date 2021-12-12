TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Serik Belediyespor: 1

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta mücadelesinde Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Serik Belediyespor’u 21 mağlup etti.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Volkan Okur xx, Mehmet Pekmezci xx, Alkan Parsak xx, Fatih Karatağ xx

Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Eyüpcan Delibalta xx, Serkan Odabaşoğlu xx, Oğuz Kocabal xx, Ömer Bozan xx (İrfan Akgün dk. 74 xx), Ozan Sol xx (Kadir Ari dk. 80 ?), Onur Karakabak xx, Oğuz Yıldırım x, Hurşit Taşçı x (Umut Sönmez dk. 80 x), Ümit Kurt xx, Ali Özgün xxx (M. Kaan Çalık dk. 90+4 ?)

Serik Belediyespor: İsmail Cengiz xx, Sezer Yıldırım xx, Atakan Cangöz x, Çınar Tarhan xx, Furkan Yaman xx, Burak Göksel xx (Burak Sürmeli dk. 80 ?), Atakan Arslan xx (Zafer Şensoy dk. 66 x), Ahmet Abdullah Çakmak x (İbrahim Hırçın dk. 80 ?), Ferdi Konak x, Yusuf Onur Arıkan xx, Okan Yıldız xx (Fuat Bavuk dk. 88 ?)

Goller: Ali Özgün (dk. 18 ve 29) (Sakaryaspor), Burak Göksel (dk. 27) (Serik Belediyespor)

Kırmızı kartlar: Ferdi Konak (dk. 75) (Serik Belediyespor)

Sarı Kartlar: Furkan Köse, Serkan Odabaşoğlu, Onur Toprak (Sakaryaspor), Atakan Cangöz, Y. Onur Arıkan, Ahmet Abdullah Çakmak (Serik Belediyespor)

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