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Haberler Gündem Sakarya'nın simgelerinden Hilmi Kayın İş Merkezi yıkılıyor
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Sakarya'nın simgelerinden 31 yıllık Hilmi Kayın İş Merkezi yıkılıyor

Sakarya'nın simgelerinden Hilmi Kayın İş Merkezi, Adapazarı Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesi "Ada Hayat" kapsamında yıkılıyor. Dün başlanan yıkım işleminin 10 gün içinde bitirilmesi planlanıyor. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "İnşallah şehrimiz adına, Adapazarı'mız adına bu yerinde kentsel dönüşüm güzel bir örnek olacak, şehrin tam kalbinde. Bu örnek, inşallah şehre yayılmaya devam eder" dedi

Sakarya'nın simgelerinden Hilmi Kayın İş Merkezi yıkılıyor
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AA

Sakarya'nın simgelerinden Hilmi Kayın İş Merkezi'nin "Ada Hayat" projesi kapsamındaki yıkım işlemi dün başladı. Adapazarı Belediyesi'nce yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı verilen, yaklaşık 31 yıllık iş merkezi geçen ay boşaltıldı. Kentin merkezinde yer alan iş merkezinde yıkım işleminin 10 gün içinde bitirilmesi planlanıyor.

"BU ÇALIŞMANIN BİRÇOK AYAĞI VAR"

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, gazetecilere, şehir adına tarihi bir an yaşadıklarını söyledi. Şehrin kalbinde, yerinde kentsel dönüşümün gerçekleştiğini belirten Işıksu, "Geçen günlerde 'üçgen parsel' diye tabir ettiğimiz yer 3 gün içinde yıkıldı. Bugün de belki de şehrin en yüksek binalarından biri olan Hilmi Kayın İş Merkezi'nin yıkımına başlandı. Bu çalışmanın birçok ayağı var. Burada özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum, çok sahip çıktı, çok destekledi bu süreçte" dedi.

"DESTEKLERLE BUGÜNE KADAR GELDİK"

Işıksu, siyasilerin ve basının desteğini de gördüklerini dile getirerek, "Bu desteklerle bugüne kadar geldik. Allah herkesten, milletimizden razı olsun. Elbette hak sahiplerine ayrı bir paragraf açmak lazım. 277 hak sahibi, neredeyse yüzde 100'e yakın oranda sahip çıktı. Bunu tek başınıza yapmıyorsunuz. Belediye Başkanı olarak bu süreci yönetiyoruz ama bu çalışmanın altında güçlü bir ekip var" diye konuştu.

"BU ÖRNEK, İNŞALLAH ŞEHRE YAYILMAYA DEVAM EDER"

Sürecin planlandığı gibi devam ettiğini anlatan Işıksu, "Bütün tedbirleri alıyoruz. Hassas bir süreç yönetiyoruz. İnşallah şehrimiz adına, Adapazarı'mız adına bu yerinde kentsel dönüşüm güzel bir örnek olacak, şehrin tam kalbinde. Bu örnek, inşallah şehre yayılmaya devam eder." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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