Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında Sakaryaspor deplasmanına konuk olacak. 2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Galatasaray dördüncü hazırlık maçında karşılaşacağı Sakaryaspor ile bu zamana kadar 27 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda üstünlük sağlayan Galatasaray, Sakarya'da oynanan maçlarda 9 galibiyet elde etti. Peki, Sakaryaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte ayrıntılar...
SAKARYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Sakaryaspor ile Galataray arasındaki hazırlık maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma GS TV, http://galatasaray.com ve Galatasaray'ın resmi youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan ve Engin Korukır yönetimindeki Sakaryaspor ile tarihinde 27 kez karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı takım bu maçlarda rakibine galibiyet sayılarında 19-3’lük üstünlük sağladı. Sakaryaspor’un tüm galibiyetleri kendi sahasında geldi. İki takım arasında oynanan 5 maç berabere biterken Sakarya’da oynanan karşılaşmalarda Galatasaray 9 galibiyet elde etti.
İki takım en son 28 Nisan 2008 yılında karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray, Sakarya Atatürk Stadı’nda seyircisiz oynanan karşılaşmadan Mehmet Güven ve Ümit Karan’ın (2) golleriyle 3-0 galip ayrılmıştı.
GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI
Galatasaray yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında İsviçre temsilcisi FC Wil’i Eren Derdiyok’un golüyle 1-0 mağlup ederken Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 3-1 ve İspanya temsilcisi Valencia’ya 2-1 mağlup oldu. PSV maçında Galatasaray'ın tek golü Martin Linnes’ten, Valencia mücadelesinde ise yeni transfer Henry Onyekuru’dan geldi.
Galatasaray’ın hazırlık programı kapsamında bir sonraki rakibi Tunus Ligue 1 takımlarından Club Africain olacak. Ülkesini CAF Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Club Africain'ın iç saha maçlarını oynadığı 60 bin kişi kapasiteli Rades Olimpiyat Stadı’ndaki mücadele, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleşecek. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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