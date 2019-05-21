Uzlaşamadılar, yine kavga çıkınca...

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, iki arkadaş olan Agit K. ve Ayhan K. bir yıl önce birbirleriyle şakalaştı. Şaka sonrası iki arkadaş kavgaya tutuştu. Daha sonra bu kavga iki aile arasında husumete yolaçtı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 12 KİŞİ YARALANDI
Van Tuşba, İstasyon Mahallesi'nde bulunan Seyrantepe Mezarlığı önünde iki aile 19 Mayıs 2019 günü bir araya geldi. Ancak uzlaşamayan aileler arasında yeniden kavga çıktı.
Ayhan K., Agit K.'nın babası Ş.K.'yı bıçakla yaraladı daha sonra abisi H.K.'nın da boğazını keserek yaraladı. Agit K. ise kendisine ait araçla Ayhan K.'nın annesi F.K.'ya çarparak ezdi. Kavgada 14 kişi yaralanırken, F.K. Ve H.K. Kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Van Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralama ve öldürme olaylarına karışan Agit K., Ayhan K. ve Abdullah K.'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Abdullah K. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Agit K. ve Ayhan K. tutuklandı.
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