Uzlaşamadılar, yine kavga çıkınca...



Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, iki arkadaş olan Agit K. ve Ayhan K. bir yıl önce birbirleriyle şakalaştı. Şaka sonrası iki arkadaş kavgaya tutuştu. Daha sonra bu kavga iki aile arasında husumete yolaçtı.

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