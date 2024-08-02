Sakın çöpe atmayın! Muz kabuğunu nerelerde kullanabileceğinize inanamayacaksınız...
İnsülin direncinin artmasına yardım eder, yaşlanmayı geciktirir... Diyet listelerinin vazgeçilmez besini, sporcuların göz bebeği, sağlığımız açısından oldukça faydalı olan muzun kabuğunu çöpe mi atıyorsunuz? Bu yazıdan sonra atmayacaksınız çünkü muz kabuğunu gündelik hayatınızın pek çok alanında kullanabilirsiniz!
Besin değerleri açısından oldukça zengin bir tabloya sahip olan muzun kabuğunun faydaları da saymakla bitmiyor. Üstelik muz kabuğunun birazdan sayacağımız faydaları ve kullanım alanları sadece vücudunuz ya da cildinizle ilgili de değil... Gelin, muz kabuğunu hayatınızın hangi alanlarında kullanabilirsiniz beraber bakalım...
1) Muz kabuğu doğan gübrelerden biridir
Evde baktığınız bitkilerinizin toprağına biraz muz kabuğu koyarsanız çiçeklerinizin canlandığını, daha sağlıklı hale geldiğini ve çoğaldığını göreceksiniz. Hele orkideleriniz muz kabuğundan sonra coştukça coşacaktır.
2) Doğal arındırıcı, canlandırıcı ve yaşlanma karşıtı
Muz kabuğu cildinizina kirlerden arınmasına ve canlanmasına yardım eder. Üstelik kırışıklık giderici etkisi de vardır ve genç bir görünüm kazanmanızı sağlar. Yapmanız gereken tek şey muz kabuğundan maske yapmak. Göz altı morluklarınız, şişkinlikler ve nicesi muz kabuğuyla gider...
3) Merhaba bembeyaz dişler
Muz kabuğu dişlerdeki sararmayı ve lekeleri de giderir. Diş beyazlatmaya ihtiyacı olanlar sabah uyandığında ya da gece yatmadan önce bir dakika boyunca dişlerine muz kabuğu ile masaj yapmayı deneyebilir.
4) Doğal ağrı kesici
Muz kabuğunun ağrılara karşı ilaç kullanmak istemeyeler için de çözümü var. Diz ağrısı, eklem ağrısı ya da migren gibi rahatsılıklarınız varsa muz kabuğunu deneyebilirsiniz.
5) Gümüşleri parlatalım!
Evinizde gümüş eşyalar ya da gümüş yemek takımlarınız varsa ve bunların çok solgun olduğunu düşünüyorsanız onları biraz muz kabuğuyla ovmayı deneyin. Muz kabuğu ile ovduğunuzda parlayacaktır.
6) Ayakkabı temizliği mi? Yok artık!
Evet, şaka yapmıyoruz. Deri ayakkabılarınızı temizlemek ve parlatmak için de muz kabuklarını kullanabilirsiniz. Temizletmeyi düşündüğünüz deri ayakkabılarınızı 10 dakika kadar muz kabuğu ile ovalayın ve sonucu görün.
7) Sinek ısırıkları, kaşıntılar...
Özellikle sıcak yaz günlerinde hepimizin başına gelen sinek ısırlıklarının kaşıntısını dindirmek için muz kabuklarına başvurabilirsiniz. Yaralarınızın ya da kaşınan sinek ısırıklarının üzerine muz kabuklarını koyun.