        Salça yaparken 30 dönüm maki kül oldu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Salça yaparken 30 dönüm maki kül oldu!

        Bilecik'te salça ateşinden makilik alana sıçrayan kıvılcımların sebep olduğu yangında 30 dönümlük alan kül oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 15:23 Güncelleme: 22.09.2025 - 15:40
        Salça yaparken 30 dönüm maki kül oldu!
        Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın Caddesi'nde, iddiaya göre salça ateşinden sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle makilik alan bir anda alev aldı.

        RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

        İHA'daki habere göre rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede yerleşim yerlerinin olması sebebiyle paniğe sebep oldu.

        Yangına Bilecik Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arasözler ve emniyete ait TOMA müdahale etti.

        30 DÖNÜM MAKİLİK ALAN YANDI

        Yangın rüzgarın etkisiyle evlere doğru ilerlerken, yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında soğutma işlemi devam ederken, 30 dönüm makilik alanın kül olduğu öğrenildi.

        #bilecik
