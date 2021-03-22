Salda Gölü, Dosso Dossi Fashion Show'un defilesine ev sahipliği yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Salda Gölü, Dosso Dossi Fashion Show'un defilesine ev sahipliği yapacak

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan: "Salda Gölü'nde çok farklı tekniklerle yine dikkat çekici bir defile gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin en derin tatlı su gölü olan Salda'dan su kaynaklarının korunmasına dair mesaj vereceğiz. Moda ve turizmi birleştirdiğimiz konseptimizi bölgenin turizm ekonomisine de katkı sağlamak amacıyla genişletiyoruz"

Salda Gölü, Dosso Dossi Fashion Show'un defilesine ev sahipliği yapacak
AA

Burdur'un, turkuaz rengi ve beyaz kumsallarıyla "Türkiye'nin Maldivleri" olarak da bilinen dünyaca ünlü gölü Salda, Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesine ev sahipliği yapacak.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, yaptığı yazılı açıklamada, Mars'taki Jezero Krateri'yle benzerliği NASA tarafından dünyaya duyurulan Salda Gölü'nün, bu kez modanın gündeminde yer alacağını belirtti.

Su kaynaklarının korunmasına da dikkat çekmek amacıyla alışılagelmişin dışında bir projeye imza atacaklarını ifade eden Eraslan, defile görüntülerinin 50 ülkede gösterime gireceğini kaydetti.

- 50 manken görev alacak

Defilede ünlü modeller Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Şevval Şahin, Deren Talu ve Buse İskenderoğlu'nun da aralarında olduğu toplam 50 mankenin görev alacağını aktaran Eraslan, çekimlerin nisanda yapılacağını bildirdi.

Geçen yıl ağustosta Doğubayazıt'ta gerçekleştirdikleri defileyle büyük ses getirdiklerini belirten Eraslan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin moda ve turizm potansiyelini dünyaya duyurmaya, aynı zamanda bölgesel turizm ekonomisine de katkı sağlamaya devam edeceğiz. Salda Gölü'nde çok farklı tekniklerle yine dikkat çekici bir defile gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin en derin tatlı su gölü olan Salda'dan su kaynaklarının korunmasına dair mesaj vereceğiz. Moda ve turizmi birleştirdiğimiz konseptimizi bölgenin turizm ekonomisine de katkı sağlamak amacıyla genişletiyoruz."

Eraslan, çevresel hassasiyetler göz önünde bulundurularak ve yetkililerin denetiminde özel sistemler kullanılarak yapılacak çekimlerde, koreograf Yasin Soy yönetimindeki mankenlerin Salda Gölü'nün manzarası eşliğinde unutulmaz bir projeye imza atacaklarını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mor Yuhanna Süryani Kilisesi satılamıyor
KÜLTÜR-SANATSatılık kiliseye alıcı bulunamıyor
'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?' prestijli ödüller kazanmıştı
KÜLTÜR-SANATPrestijli ödüller kazanmıştı
Taner Rumeli: Bizim için çok keyifli oluyor
KÜLTÜR-SANAT'Bizim için çok keyifli oluyor'
Cahide Sonku, birkaç saat içinde önce tüm varlığını birkaç yıl içinde de tüm şöhretini kaybetti
KÜLTÜR-SANATBir yangınla sönen hayat
Oscar kazanan filmler gişede nasıl sıralandı?
KÜLTÜR-SANATOscar kazanan filmler gişede nasıl sıralandı?
Âşık Veysel'in vefatının üzerinden 48 yıl geçti
KÜLTÜR-SANATAdına müze kurulacak
Son dakika: Oscar filmlerinin bütçesi de düştü hasılatı da
KÜLTÜR-SANATGişede açık fark
İş Sanat'ta n kalplere 'Baharda Caz' ritmi
KÜLTÜR-SANATİş Sanat'ta 'Baharda Caz' keyfi
Guy Ritchie'den OSB ziyareti
KÜLTÜR-SANATOSB'yi gezdi
Mustafa Kemal Paşa ile Lâtife Hanım’ın boşanmalarının belgeli öyküsü
KÜLTÜR-SANATMustafa Kemal Paşa'nın boşanma öyküsü