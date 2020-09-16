İHA

Samsun’da bir kişiye düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda sokakta oynayan 3 yaşındaki çocuğun ölümüne, 7 yaşındaki çocuğun da yaralanmasına sebep olan şahıs mahkemece toplam 38 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Olay, 17 Haziran 2017’de Samsun'un Canik ilçesi Bedediyeevleri Mahallesi Aşıklar Sokak’ta meydana geldi. Silahlı saldırı sonucu Ali K. (47) bacaklarından, sokakta oyun oynayan Irak uyruklu 3 yaşındaki Abdurrahman Saleh Khalıd Al-Atallah kafasından, 7 yaşındaki Berat Ü. ise bacaklarından vurularak yaralandı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Iraklı Abdurrahman Saleh Khalıd Al-Atallah 12 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili U.V. (28),A.K. (51),E.Ü.(25),Y.S. (26) ve R.C. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

3 yıl süren mahkeme karara bağlandı. E.Ü., Iraklı 3 yaşındaki çocuğu öldürmekten 25 yıl, 7 yaşındaki çocuğu yaralamaktan 8 yıl 3 ay, Ali K.'yi de kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıl 2 ay olmak üzere toplam 38 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

U.V., Ali K.'yi öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıl 2 ay, R.C. de Ali K.'yi öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Y.S. ve A.K. ise beraat etti.