Şalgamın iç eti morumsu, kırmızımsı ya da pembemsi renklerle beyaz renktedir ve sebze genellikle konik şekillidir. Bu sebzenin yeşillikleri çorba ve güveçlerde kullanılırken, soğanlı kökleri genellikle turşu ve salatalarda özellikle de balığın yanında tüketilir. Yaygın olarak tüm dünyada ılıman bölgelerde yetişirler ve bol besinsel faydaları için kullanılırlar.

ŞALGAM NEDİR?

Şalgam, Brassicaceae familyasına ait yuvarlak, elma büyüklüğünde bir kök sebzedir. Bitki güneş ışığına maruz kaldığında, tepenin etrafında açık mor bir allık görülür. Bu sebzenin lahanası ve yaprakları yenilebilir.

MİNERAL VE VİTAMİN KAYNAĞI

Turplar vücudumuzun düzgün bir şekilde çalışmasına yardımcı olan ve hatta bizi farklı zararlı mikropların zararlı etkilerinden koruyan bir dizi temel besin içerir. Bunlar düşük kalorili bir sebzedir ancak bol miktarda mineral, anti-oksidan ve diyet lifi içerir. A vitamini, Vitamin C, karotenoidler, ksantin ve lutein gibi antioksidanlar içerirler. Bu bitkinin yaprakları, Vitamin K ve alfa linolenik asit gibi omega-3 asitleri bakımından zengindir. Bu sebzede ayrıca B kompleks vitaminleri, bakır, demir, kalsiyum ve manganez gibi mineraller ve bir çok bitkisel besin bulunur.

Şalgam tüketimi, metabolizmayı düzenleyen, kan dolaşımını ve sindirimini iyileştirmeye yardımcı olur ve aynı zamanda iltihaplanmanın azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca kemiklerinizi güçlendirmeye, kardiyovasküler sağlığınızı korumaya, belirli kanser türlerini önlemeye ve hatta bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye de yardımcı olurlar. Şimdi şalgamın sağlık faydalarından bazılarına bir göz atalım...

ŞALGAMIN FAYDALARI

Kalbiniz için iyi

Domatesler bir vazodilatör olan potasyum içerir. Potasyum kan basıncını düşürerek kan damarlarındaki ve arterlerdeki suşları azaltmaya yarar. Bu ateroskleroz gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur ve ayrıca kalp krizi ve felç risklerini azaltır. Bu sebzede ayrıca aşırı kolesterolü kalpten ayıran ve ortadan kaldıran ve böylece kalbinizi sağlıklı bir şekilde tutan diyet lifi de bulunur.

Sindirime yardımcı olur

Şalgam, dışkıya hacim katan ve sindirim sistemimiz sayesinde kolay hareket etmesini kolaylaştıran yüksek oranda diyet lifi içerir. Bu da kabızlık, ishal, şişkinlik ve kramp gibi sindirim ile ilgili problemleri ve diğer mide rahatsızlıklarını ortadan kaldırır.

Kanserle savaşmaya yardımcı olur

Turpgiller, vücudumuzdaki serbest radikallerin zararlı etkilerini önlemeye yardımcı olan Vitamin C, Vitamin E, manganez ve beta-karoten gibi bir dizi antioksidan içerir. Turpgillerden bir sebze olan şalgam, anti kanser özelliklerine sahip sülforafan bileşiğini içerir. Diyetinize dahil etmek, melanom ve özofagus, prostat ve pankreatik kanserler gibi farklı kanser türlerini önlemeye yardımcı olabilir.

İnflamasyonla mücadeleye yardımcı olur

Şalgam yaprakları gut, artrit veya kronik ağrıdan muzdarip insanlar için faydalıdır. Bunun nedeni, şalgam yapraklarının omega-3 yağ asitleri ve enflamasyonu azaltmaya yardımcı olan ve kolesterol seviyelerini düşüren K vitamini içermesidir. Kolonda basınç ve inflamasyonu azaltmaya yardımcı olarak, şalgamlar divertikülitin alevlenme olasılığını azaltmaya yardımcı olur.

Kemikler için iyi

Şalgamdaki kalsiyum ve potasyum varlığı, kemiklerinizi sağlıklı tutmaya fayda sağlar. Turpgiller vücudun bağ dokularının üretimini destekleyen kalsiyum bakımından zengindir. Böylece diyetinize şalgam eklemek eklem hasarını azaltmaya yardımcı olur ve hatta osteoporoz ve romatoid artriti önler.

Metabolizmayı güçlendirir

Şalgamlar vücudumuzun hormonal ve enzimatik süreçlerini düzenlemeye yardımcı olan ve vücudumuzun düzgün çalışmasını sağlayan B vitamini kompleksini içerir. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmemiz ve ilerleyebilmemiz için organlarımızın düzgün çalışması gereklidir. Sağlık bir metabolizma, vücudumuzun yiyeceklerden aldığı tüm besinleri emmesini ve kullanmasını sağlar.

Akciğerleri ve aynı zamanda yaygın rahatsızlıkları tedavi eder

Şalgam, sigara içenlerde A Vitamini eksikliğinin giderilmesine yardımcı olur. Böylece akciğer iltihabı, amfizem ve diğer akciğer problemleri gibi ciddi durumların önlenmesine yardımcı olur. Yine, düzenli şalgam tüketimi açlık ve hemoroid eksikliği gibi yaygın rahatsızlıkları da giderir.

Vücut bağışıklığını güçlendirir

Turplar güçlü anti-oksidanlar olan ve yabancı mikropların zararlı etkilerine karşı vücudu koruyan C vitamini ve askorbik aside sahiptir. C vitamini ayrıca vücudumuzun ana savunma hattı olan beyaz kan hücrelerinin oluşumunu da artırır.

Kilo vermeye yardımcı

Turpgiller, bağırsak hareketlerini düzenleyen ve vücudumuz tarafından besinlerin emilimini kolaylaştırmaya yardımcı olan yüksek lif içeriği içeriğine sahiptir. Bizim daha dolgun hissetmemizi sağlar ve fazla kilo almamızı engelleyerek kilo vermeye yardımcı olur.

Vücut kokusunu önler ve gözler için de faydalıdır

Şalgam suyu içmek vücut kokusunu önlemeye yardımcı olur. Şalgamlar ayrıca lutein varlığı nedeniyle gözlerinizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olur. Bu karotenoid, maküler dejenerasyon ve katarakt gibi göz hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.

Cilt ve saç sağlığı

Şalgamlar, cildinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olan A vitamini, C vitamini, beta karoten ve bakır içerir. Cildinizin sağlıklı ve parlak kalmasını sağlar ve ayrıca yaşlanma karşıtı etkilere de sahiptir. Bu sebze de saçlarınızı sağlıklı ve güçlü hale getirmeye yardımcı olur.

