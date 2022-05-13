İngiltere'de kimi büyük süpermarket ve kahve zincirleri, tavuk eti tedarik ettikleri bir fabrikada salmonella bakterisi bulunması üzerine raflarındaki ürünleri toplama kararı aldı.

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), Cranswick Country Foods adı verilen tedarikçinin piyasadan 100'e yakın ürünü önlem olarak topladığını açıkladı.

Ürünlerin satıldığı zincir mağazalar arasında Caffe Nero, Starbucks, Tesco, Sainsbury's, Aldi, Pret A Manger, M&S, Waitrose, Coop, Amazon, Costa, Jamie Oliver deli by Shell ve One Stop yer alıyor.

TÜKETİCİLERE UYARIDA BULUNULDU

Salmonella riski olduğu belirtilen gıda ürünleri arasında tavuklu sandviçler, dürümler ve salatalar var. Bunların tümünün 11,12 veya 13 Mayıs son tüketim tarihli olduğu belirtiliyor. Müşterilerin bu gıdaları tüketmemeleri ve aldıkları mağazaya iade etmesi tavsiye ediliyor.

Salmonella bakterisinin ilk kez Cranswick gıda işleme fabrikasına yapılan rutin bir denetim sırasında tespit edildiği belirtiliyor.

Fabrika, bakterinin kaynağını bulmak üzere FSA ile birlikte çalıştığını açıkladı. Süpermarketler internet sayfalarında ürünlerin toplanması kararının önlem amaçlı olduğunu belirtiyor.

KİNDER ÇİKOLATALARDA DA ÇIKMIŞTI

Kısa bir süre önce İtalyan çikolata üreticisi Ferrero, İngiltere, Hollanda ve Belçika'nın da aralarında olduğu birçok ülkede salmonella şüphesi içeren Kinder ürünlerini toplamak zorunda kalmıştı.

Ürünlerin ilk etapta önlem amaçlı toplatıldığı açıklansa da Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Kinder çikolata ürünleriyle bağlantılı toplam 151 Salmonella vakası bildirildiğini ve bunların ABD ve Batı Avrupa'da 11 ülkede ortaya çıktığını açıkladı.

WHO tarafından araştırmalar sonucu bu ürünlerin en az 113 ülkeye dağıtıldığı tespit edildi.

İngiltere'de Kinder ürünlerinde yapılan incelemelerde, salgına yol açan Salmonella türünün altı antibiyotiğe dirençli olduğu saptandı. Ürünlerin çocuklara yönelik olmasından kaynaklı olarak vakaların yüzde 89'unun 10 yaş altı olduğu bildirildi.

TÜRKİYE'DE DE ANALİZ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Türkiye'de de Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, ikinci bir talimata kadar Kinder çikolata ürünlerinin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirdi.

"VİRÜSÜN RASTLANDIĞI ÜRÜNLER TÜRKİYE'YE İTHAL EDİLMEDİ"

Türkiye'de de satışı bulunan Kinder Surprise yumurtalarla ilgili İtalyan şekerleme firmalsı Ferrero Çikolata da Türkiye'de 5 Nisan'da açıklama yapmıştı. Virüsün rastlandığı ürünlerin Türkiye'ye ithal edilmediğinin söylendiği açıklamada şöyle denilmişti: “Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithal edilen ve satışa sunulan hiçbir ürün bahsi geçen durumdan etkilenmemektedir. Kinder Surprise ürünlerinin bazı ülkelerde çıkan Salmonella vakalarıyla olası bağlantısına ilişkin devam eden kalite süreçlerinde yerel otoritelerle iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Her ne kadar yapılan testler ve analizlerde piyasaya sürülen hiçbir Kinder ürününde Salmonella bulunduğuna dair bir bulguya rastlanmasa da tüketici sağlığını birincil önceliğimiz olarak kabul ederek bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. Bu çerçevede, Belçika fabrikamızda üretilen ve tavsiye edilen tüketim tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan ürünlerimizi istemli olarak toplatıyoruz.”

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.