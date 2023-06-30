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Samet Gümüş ve Busenaz Sürmeneli finalde!

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında erkeklerde Samet Gümüş finale kalarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası aldı. Ayrıca Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli de Avrupa Oyunları'nda finale kaldı

Samet Gümüş ve Busenaz Sürmeneli finalde!
AA

Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleşen boks müsabakalarında yarı final müsabakaları başladı.

Erkekler 51 kiloda milli sporcu Samet Gümüş, yarı finale İtalyan Federico Emilio Serra'yı yenerek finale kaldı. Samet'in bu başarısı kendisine 2024 Paris'in biletini de getirdi.

Milli sporcu yarın finalde Fransız sporcu Billal Bennama'yla TSİ 19.45'te karşı karşıya gelecek.

OLİMPİYAT ŞAMPİYONU FİNALDE

Son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli de 3 Avrupa Oyunları'nda finale kaldı.

Milli sporcu yarı finalde Büyük Britanya'dan Rosie Joy Eccles'le karşılaştı. İlk iki raundu geride bitiren Busenaz, son raunttaki performansıyla adını finale yazdırdı.

Busenaz Sürmeneli finalde Belçikalı rakibi Oshin Derieuw'la yarın TSİ 19.30'da karşılaşacak.

İKİ BRONZ MADALYA GELDİ

Milli boksörler Hatice Akbaş ve Gizem Özer, bronz madalya kazandı.

54 kiloda Hatice yarı finalde Romanya'dan Lenuta Lacramioara Perijoc'a, 60 kiloda ise Gizem Sırbistan'dan Natalia Shardrina'ya elendi.

Milli sporcular organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

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