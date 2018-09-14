Sampaio Correa - Fortaleza düellosu

Brezilya Serie B maçında Sampaio Correa ile Fortaleza, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:30. Sampaio Correa 22 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Fortaleza 47 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Sampaio Correa, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fortaleza son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 281. İddaa'da Sampaio Correa kazanır 3.00, berabere biter 3.10, Fortaleza kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Sampaio Correa son haftadaki Fortaleza müsabasında 2-1 kazandı.

Fortaleza, Sampaio Correa karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Sampaio Correa, evinde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 16 gol yedi.

Fortaleza, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Fortaleza, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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