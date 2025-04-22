Şampiyon VakıfBank kupasına kavuştu
Vodafone Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Medicana karşısında seriyi 3-0'a getiren ve şampiyonluğunu ilan eden VakıfBank, kupasını aldı.
Giriş: 22.04.2025 - 22:50 Güncelleme: 22.04.2025 - 22:50
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Medicana karşısında seriyi 3-0'a getirerek elde ettiği şampiyonluğun ardından kupasına kavuştu.
Kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, VakıfBank kaptanı Zehra Güneş'e takdim etti.
Kupayı kaldıran oyuncular şampiyonluk sevinci yaşadı.
Cansu Özbay, play-off final serisinin en değerli oyuncusu ödülünün sahibi olurken, Kiera Van Ryk'a sezonun en hızlı servis atan oyuncusu ödülü verildi.
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