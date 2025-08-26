Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi heyecanı play-off turu rövanş maçları ile sürüyor. Rövanş mücadelelerinin sona ermesinin ardından, Devler Ligi, lig maçları ile devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonla birlikte 36 takım mücadele edecek. Geçtiğimiz senenin şampiyonu Galatasaray direkt lig aşamasından başlayacak, Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica'yı elemesi durumunda adını lig aşamasına yazdıracak. Lig mücadeleleri öncesinde gözler Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihine çevrildi. Peki, "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Şampiyonlar Ligi kura tarihi...
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım sürüyor. 27 Ağustos tarihinde oynanacak play-off maçlarının ardından, Şampiyonlar Ligi lig formatı futbolseverlerle buluşacak. Devler Ligi play-off turu maçları öncesinde, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin gerçekleşeceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi hangi kanalda?" İşte detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 28 Ağustos Perşembe günü TSİ ile 19:00'da gerçekleştirilecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Monako’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilecek Kura çekimi TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLERİ
Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle United, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club, Villarreal, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Marsilya, Monaco, PSV, Ajax, Sporting, Union Saint-Gilloise, Slavia Prag, Olympiacos.
FENERBAHÇE BENFİCA'YI ELEMESİ DURUMUNDA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
İstanbul'da oynanan ilk maçta Benfica ile berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica'yı elemesi durumunda adını lig aşamasına yazdıracak.
PLAY-OFF TURUNDAN 7 TAKIM DAHA KATILACAK
Benfica-Fenerbahçe
Kopenhag-Basel
Bodo/Glimt-Sturm Graz
Celtic-K.Almaty
Ferencvaros-Karabağ
Kızılyıldız-Pafos
Rangers-Club Brugge