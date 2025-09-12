Şampiyonlar Ligi: Liverpool- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Devler Ligi'nin ilk haftasında Liverpool evinde Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesi futbolseverler maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Liverpool- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Liverpool- Atletico Madrid maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...