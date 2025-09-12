Şampiyonlar Ligi: Liverpool- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Liverpool, Atletico Madrid'i konuk ediyor. Anfield'da oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayıncı kuruluşunu ve hangi tarihte oynanacağını araştırıyor. Peki, Liverpool- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Devler Ligi'nin ilk haftasında Liverpool evinde Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesi futbolseverler maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Liverpool- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Liverpool- Atletico Madrid maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...
LİVERPOOL- ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Liverpool- Atletico Madrid maçı 17 Eylül Çarşamba günü 22.00'de oynanacak.
Anfield'da oynanacak kritik karşılaşma tabii spor'dan canlı yayınlanacak.
LİVERPOOL MUHTEMEL 11
Alisson, Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike