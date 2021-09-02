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Samsun'da bulunan kalp desenli mozaik müzede sergilenecek

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kurtarma kazısında bir kilisenin taban döşemesi olarak ortaya çıkarılan kalp desenli mozaik müzede sergilenecek

Samsun'da bulunan kalp desenli mozaik müzede sergilenecek
AA

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal yaptığı açıklamada, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Özgüney Mahallesi'nde bir kişinin tarlasında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede Samsun Müze Müdürlüğü uzmanlarının incelemesinde mozaik parçalarına rastlandığını belirtti.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan izinlerin ardından 1,5 ay süren bir kurtarma kazısı yaptıklarını ifade eden İpekdal, "Geçtiğimiz temmuz ayında yaklaşık 10 işçi ve 3 uzmanın nezaretinde kurtarma kazı çalışması yürütüldü. Milattan sonra 5. ve 6. yüzyıla tarihlediğimiz bir kilisenin taban mozaiğine ulaşıldı. Daha önce yapılan kaçak kazılar ya da doğal sonuçlardan mozaiğin büyük bir bölümü tahrip edilmiş şekilde ortaya çıktı." dedi.

Kazı alanında uzmanların zeminin tamamını açtığını ve kilise tabanında tahrip edilmemiş 20 metrekare iki parça mozaik parçası tespit edildiğini dile getiren İl Kültür ve Turizm Müdürü İpekdal, şunları söyledi:

"Renkli ve kalp desenli mozaikler ilgi çekici bir görüntüye sahip. Zeminin tamamı bozulmamış bir şekilde ortaya çıkmış olsaydı çok daha güzel olacaktı. Bundan bin 500 yıl öncesine ait bir mozaiğin Vezirköprü'nün Özgüney Mahallesi'nde ortaya çıkmış olması da önemli bir arkeolojik buluntu. Samsun açısından önemli. Mozaikler müzemizde muhafaza altına alındı. Yeni müzemiz açıldığında orada teşhire sunulacak."

İpekdal, bölgede İstanbul Üniversitesinden uzman bir ekibe jeofizik incelemesi de yaptırıldığını belirterek, kazı alanında kapatma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

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