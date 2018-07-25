Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Sebze ve Meyve Hali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Ö., hale gelen silahlı bir kişinin saldırısına uğradı.

Silahlı saldırgan ateş ettiği Arif Ö.'yü vurup yere düşürünce ateş etmesini sürdürdü. Olay yerinde bulunanların üzerine de ateş açan silahlı saldırgan kaçtı.

Olayda ağır yaralanan Arif Ö. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Arif Ö. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DEHŞET ANI KAMERADA

Silahlı saldırı arı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ölen Arif Ö.'nün Bafra'nın Türbe Mahallesi'nde ikamet ettiği, 3 çocuk babası olduğu ve Suriyeli bir kadın ile de ikinci evlilik yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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