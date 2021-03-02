Samsun'da cipin çarptığı otomobil kafeye girdi: 4 yaralı

AA

Celal Y'nin kullandığı 06 ZGK 92 plakalı cip, Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde kontrolden çıkarak Murat Ergün idaresinde 34 DFR 449 otomobile çarptı.

Savrulan otomobil, yolda yürüyen Irak uyruklu Abdulmümin Babilli ile Remaj Muhammed Ahmed'e ve bir araca çarptıktan sonra kafeye girdi.

Kazada yayalar ile otomobil sürücüsü Ergün ve yanında bulunan Ramazan Sercan yaralandı. Üç araçta ve vitrin camı kırılan kafede hasar oluştu.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.