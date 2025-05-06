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        Haberler Gündem Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Güncel haberler

        Kaçak silah ticareti operasyonu: 2 gözaltı

        Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 19:32 Güncelleme: 06.05.2025 - 19:32
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        Kaçak silah ticareti operasyonu: 2 gözaltı
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        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kavak Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ikametlerde yaptıkları aramada, 13 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 12 tabanca fişeği, 47 av tüfeği fişeği, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.O. (37) ile C.K. (23) jandarmaya götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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