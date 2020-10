Samsun'da Kovid-19'la mücadele çalışmaları

AA

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Türker Yardan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Kovid-19 ile mücadelenin başladığı ilk günden bu yana hem teknolojik altyapısı hem de stratejik konumu bakımından bölgenin en önemli hastanelerinden biri olarak sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Üniversitenin Kurupelit yerleşkesinde, bölge insanına en iyi sağlık hizmetini sunmaya gayret gösterdiklerine işaret eden Yardan, "Hastane olarak bütün teknolojik altyapıya sahibiz. Özellikle Kovid-19 konusunda uzman ve deneyimli ekibimizle sağlık hizmeti sunuyoruz." dedi.

Kovid-19 şüphesiyle hastanelerine gelenlerin psikolojik olarak kendilerini kötü hissetmemesi için bu bölümü, "solunum yolu enfeksiyon polikliniği" olarak adlandırdıklarını anlatan Yardan, "Hastalığın görülmeye başladığı mart ayından bugüne kadar hastanemizde 12 bin 283 kişi Kovid-19 şüphesiyle muayene oldu. Her gün bu polikliniğimizde ortalama 100 hastaya bakıyoruz. Günlük ortalama 10-15 hasta Kovid-19 şüphesiyle yatıyor. Tedavileri tamamlananlar ise taburcu ediliyor." ifadelerini kullandı.

Yardan, Kovid-19 ile ilgili üç servisleri ile yoğun bakım üniteleri bulunduğunu belirterek "İhtiyaç halinde her an kullanabileceğimiz 150 yatağımız var ancak alınan tedbirlerle hasta sayımızda azalma bulunuyor. Ayrıca mikrobiyoloji laboratuvarımızda bulunan PCR cihazı ile Samsun genelinde hastaların testini yapıyoruz. Hastanemizde tedavi görmese bile testlerini burada gerçekleştiriyoruz. Her gün 1000'in üzerinde test yapıyoruz." diye konuştu.

Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Şimşek ise hastanelerinin 1116 yatak kapasitesine sahip olduğunu, günlük poliklinik hizmetlerini kesintisiz sürdürdüklerini vurguladı.

Hastane içinde saat başı Kovid-19 önlemleriyle ilgili uyarıcı ve bilgilendirici anons yaptıklarını belirten Şimşek, çalışanlarının hastalığa karşı eğitimli ve tecrübeli olduğunu kaydetti.